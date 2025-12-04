RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura con PSOE, Vox y UxExtremadura

RTVE celebrará por primera vez un debate electoral en Extremadura. Será el jueves 18 de diciembre y contará con la participación de los candidatos a la presidencia de la Junta de Extremadura del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; de Vox, Oscar Fernández Calle, y de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

El PP solicitó enviar al debate a un representante que no fuera su candidata, María Guardiola. El resto de partidos, sin embargo, no han aceptado esta propuesta y se han opuesto a debatir con una persona diferente a la candidata.

A pesar de ello, RTVE mantiene que el espacio sigue abierto a la presencia de Guardiola y que se adaptaría en el caso de que el PP finalmente acepte incorporar a su cabeza de lista.

Todos los detalles del debate El debate electoral en Extremadura se emitirá el 18 de diciembre a las 21.45h aproximadamente, y lo presentará el periodista Xabier Fortes desde el centro territorial de RTVE en Mérida. Tendrá una duración de 75 minutos y tendrá tres bloques: economía, políticas sociales y pactos. Se podrá seguir en La 1 en su desconexión de Extremadura. Además, se podrá ver en el Canal 24 horas, en su emisión nacional e internacional; TVE Internacional, Radio 5 y en streaming a través de la plataforma gratuita RTVE Play y RTVE.es Concretamente, la campaña electoral arranca la medianoche de este viernes y se alargará hasta el 19 de diciembre. A lo largo de las próximas semanas se espera que los líderes nacionales arropen a sus candidatos en Extremadura. Ya han anunciado varios actos el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Guardiola avanzó las elecciones ante el "bloqueo" presupuestario La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció a finales de octubre la convocatoria de elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre ante el "bloqueo" provocado por la falta de apoyos para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma. María Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre Pablo de la Fuente La dirigente autonómica señaló entonces al PSOE y Vox como responsables del adelanto por el "talante de desprecio y crispación" que habían mantenido pese al "interés mostrado" por los 'populares' para llegar a un acuerdo presupuestario con la oposición. "Hacer perder el tiempo a los extremeños me parece una irresponsabilidad", criticó Guardiola.