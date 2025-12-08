PP y Podemos coinciden en Puebla, el PSOE propone un plan turístico y Vox sigue en Cáceres | Diario de campaña

Arranque de campaña Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña Día 1: PP y Vox se enzarzan Feijóo y Guardiola se enzarzan con Abascal e Ibarra acude a respaldar a Gallardo Día 2: La Constitución, en campaña El Día de la Constitución se cuela en una jornada con la primera participación de Belarra y Monero Día 3: Jornada sin grandes mítines Los candidatos aparcan los grandes mítines y buscan el voto en mercadillos y fiestas locales

01.04 min PP y Podemos coinciden en Puebla, el PSOE propone un plan turístico sin Gallardo y Vox sigue en Cáceres

En este lunes festivo en Extremadura, los candidatos siguen recorriendo la comunidad en busca de votos, y algunos hasta han coincidido en la población a la que van a buscar papeletas, aunque no al mismo tiempo. Al igual que el domingo, no ha habido grandes actos de campaña, pero los políticos han decidido recorrer medianas y pequeñas poblaciones, a excepción de Vox, que ha atendido a los medios en Cáceres, donde ya estuvo hace dos días.

La candidata del PP a la Junta y actual presidenta, María Guardiola, ha acudido a primera hora del día a Puebla de la Calzada, que este domingo vive su día grande de las fiestas patronales. Misma población ha visitado la candidata de Podemos, Irene de Miguel, aunque esta lo ha hecho a primera hora de la tarde. Por su parte, el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, no ha tenido actividad, y el encargado de hacer campaña electoral ha sido el secretario general del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, desde Monfragüe. Por su parte, el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha vuelto a Cáceres.

El PSOE propone un plan para el turismo Sin el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura en acción, Miguel Ángel Gallardo, quien ha llevado la voz cantante por parte de los socialistas ha sido el secretario general del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Cotrina se ha desplazado hasta el parque de Monfragüe, uno de los puntos más turísticos de la provincia. Desde allí, Sánchez Cotrina ha presentado un plan turístico para la región. "Esta es la joya de la corona del turismo de naturaleza", ha valorado el socialista, que se ha mostrado "muy sorprendido por la manipulación de los datos de ocupación" de este puente de diciembre. "Estamos muy lejos de ese 90% de ocupación que dice la Junta", ha añadido. Para el PSOE no se ha hecho un "plan de promoción potente" y propone un plan turístico ligado a la "desestabilización de la industria turística". "Vamos a plantear un plan de recuperación del patrimonio rural" a "potenciar desde lo público" y hacerlo "internacional" para atraer turismo extranjero. Además, Cotrina ha criticado "el bluf" de la gestión que considera que ha hecho Guardiola. "Llegó a la Junta diciendo que sentía que la provincia de Cáceres estaba maltratada y ahora solo hay que preguntar a los que viven en Cáceres como consideran que ha sido un bluf. Ha profundizado en ese sentimiento de abandono". En cuanto a los sondeos que apuntan a una bajada del número de escaños del PSOE, Cotrina le ha quitado hierro. "Las encuestas nos las tomamos como son, encuestas. Afrontamos estas elecciones con ilusión y convicción de pelear pueblo a pueblo y dar la vuelta a los datos". "No hay ninguna encuesta que nos haga claudicar, nos generan más ilusión y ganas de trabajar más duro", ha enfatizado.

Guardiola vuelve a criticar a Abascal Tras los cruces de acusaciones mutuos entre Guardiola y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en los últimos días, este lunes la candidata del PP ha vuelto a señalar a Vox. "Es evidente que no le caigo nada bien, debe tener un problema personal conmigo porque no está acostumbrado a que alguien le lleve la contraria, pro eso me ataca y pide mi cabeza", ha expresado la 'popular'. "No ve bien que las mujeres hablemos con firmeza", ha añadido. En el inicio de la campaña, Guardiola ya acusó a Abascal de tener un mensaje con "tufo machista", por decir el líder de Vox que si ella "se empecina" en no querer pactar con el partido de ultraderecha, "quizá el PP tenga que cambiar de candidato". Para la candidata a ser reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura, "los extremeños saben cuáles son los límites" que ha tenido y "va a seguir" teniendo. "Yo quiero hablar con el candidato extremeño, no con Abascal. Abascal es un turista. Le invito a que siga visitando nuestra región, gaste, compre en nuestras tiendas, se hospede y disfrute de Extremadura, pero yo con quien tengo que debatir es con el candidato extremeño", ha insistido. Guardiola ha acudido este lunes a Puebla de la Calzada, Badajoz. El municipio, de algo más de 5.000 habitantes, celebra su día grande con la fiesta de la patrona por ser la Inmaculada Concepción. Tras atender a los medios ha acudido a misa y luego ha estado con vecinos del pueblo. Respecto a la última encuesta conocida, que apunta a que el PP se quedaría a tres escaños de la mayoría absoluta y volvería a necesitar pactar con Vox, Guardiola se ha mostrado tranquila. "Ninguna encuesta en 2023 daba que podía gobernar y he estado dos años. La encuesta que me vale es la de la calle, el cariño que recibo al pisar cada municipio. La pinza del PSOE y Vox va a pasar factura", ha señalado.

Vox sigue centrando su discurso en el campo y avisa de que "no regalará nada" Aunque ya estuvo en Cáceres hace dos días, el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha vuelto a atender a los medios de comunicación desde allí. Aunque esta vez sin acto público ni mitin y solo en la sede del partido en la ciudad cacereña. Desde allí, ha lanzado un mensaje al PP: "ni un solo voto que vaya a Vox va a ser regalado a nadie". "Vamos a defenderlos con uñas y dientes, si alguien piensa que vamos a regalar nada, que se vayan olvidando", ha avisado. En cuanto a un futurible apoyo a Guardiola como presidenta de la Junta, Fernández ha señalado que "todo lo que no sean medidas de apoyo al campo y de oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030, que con nosotros nadie cuente". Para Fernández, Guardiola tiene "poca vergüenza" cuando señala que Vox ha hecho la pinza al PP en la Junta y ha señalado que "si ella quiere" va a poder negociar con Vox, pero con condiciones. "La pinza se le ha ido a Guardiola cuando no ve lo que ella hace", ha zanjado.