Sánchez y Feijóo arropan a sus candidatos en el arranque de campaña | Diario de campaña

La campaña de las elecciones autonómicas en Extremadura ha dado pistoletazo oficial de salida este jueves con los líderes de PSOE y PP apoyando a sus candidatos. Sin embargo, casi se podría decir que esta región entró en campaña el pasado 28 de octubre, el día que la presidenta de la Junta, María Guardiola, apretó el botón de los comicios anticipados.

Esta cita con las urnas del próximo 21-D, que ya se considera histórica e inédita, pues es la primera vez en democracia que Extremadura celebra unas elecciones autonómicas por libre, no junto a la mayoría de las comunidades -salvo Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León- que las celebran el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, se ve también como termómetro político de otras citas electorales próximas.

Según la última encuesta preelectoral del CIS, publicada el viernes pasado, el PP obtendría en la Asamblea de Extremadura entre 25 y 29 asientos -en las anteriores obtuvo 28-, por lo que se quedaría a cuatro escaños de la mayoría absoluta, que está en 33 diputados, y volvería a depender de Vox, formación que podría duplicar su fuerza, al pasar de los cinco escaños actuales a una horquilla de entre 10 y 12. El PSOE pasaría a ser segunda fuerza -obtuvo 28 escaños como el PP, pero le superó en votos-, al lograr entre 19 y 22 escaños, mientras que Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida- que ahora tiene cuatro, subiría hasta los 6-7 representantes.

Gallardo (PSOE) quiere ser el "dique de contención de la derecha" El candidato del PSOE a la Presidencia a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha arrancado la campaña en Plasencia (Cáceres) y lo ha hecho acompañado del secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este primer acto, horas antes del inicio oficial, ambos han presentado al PSOE en Extremadura como "el dique de contención de la derecha". Sánchez y Gallardo proponen que Extremadura sea "el dique de contención de la derecha" en el arranque de campaña Àlex Cabrera Gallardo ha pedido la "movilización" de los socialistas para conseguir "cambiar" Extremadura y ha prometido dejarse el "alma" en ello durante los próximos cuatro años. "El PSOE es Extremadura y cuando esta región necesita prosperar tiene que confiar en el PSOE", ha enfatizado, al tiempo que ha subrayado que "la derecha nunca ha hecho nada por esta tierra". A su juicio, "Extremadura no va a querer saber nada de (la candidata del PP, María) Guardiola a partir del día 21", y ha acusado a los 'populares' de dejar una "región hundida" por sus políticas. Asimismo el candidato socialista se ha referido a su procesamiento por contratar en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Al respecto, ha admitido que se presenta a esta cita con las urnas con "la mochila llena de piedras", pero ha vuelto a defender su inocencia: "Estamos aquí para que no gane la injusticia, sino que gane la justicia". Por su parte, Sánchez ha lanzado también dardos contra Guardiola y el PP. Según el líder socialista, la candidata 'popular' se "merece perder las elecciones" porque "no ha defendido los intereses de los extremeños, ni le interesa tampoco", en referencia al rechazo por parte de los Gobiernos autonómicos del PP de la condonación de la deuda propuesto por el Ejecutivo. "Es como si vas al banco y el director de la sucursal se ofrece a perdonarte parte de la hipoteca y le dices que no", ha ironizado. El candidato del PSOE a la Presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participa en la tradicional pegada de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral, en Mérida. EFE / PSOE También la ausencia de Guardiola del debate electoral organizado por RTVE para el próximo 18 de diciembre se ha colado en el mitin. Tanto Gallardo como Sánchez han criticado que no acuda y se han preguntado que "de qué tiene miedo".

Guardiola (PP) advierte de que Extremadura "se juega su futuro" La candidata del PP, María Guardiola, ha arrancado la campaña electoral con una comida mitin en Don Benito (Badajoz), en compañía del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ha "peinado" parte de Extremadura para arropar a su cabeza de lista y presidenta de la Junta. Un partido de fútbol, paseo por el 'Ohio extremeño' y pegada de carteles: el arranque de campaña de Guardiola y Feijóo Félix Donate Mazcuñán Feijóo ha empezado la jornada paseando por Don Benito, ha celebrado una comida mitin en esta localidad, y luego ha viajado a Almendralejo (Badajoz) para asistir a un partido de fútbol de la Copa del Rey, antes de terminar con la tradicional pegada de carteles en la capital de esta provincia, aunque no con su candidata que estará en Mérida. Guardiola ha asegurado que Extremadura "se juega su futuro" y se ha presentado como la opción para los votantes socialistas "decepcionados" por la "red de favores" o el "gran hermano de la corrupción" en el que, dice, se ha convertido el PSOE. Así, ha sacado pecho de su Gobierno durante la presente legislatura, pues, ha indicado que es "de realidades" y "de hechos", frente a las "toneladas de mentiras", "juicios pendientes", y "escándalos todas las semanas" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por ello, ha pedido la confianza y el apoyo de los extremeños para ayudar a "apuntalar" el cambio que comenzó en mayo de 2023. También se ha referido a la continuidad de la central de Almaraz, y al respecto, ha asegurado que es una batalla que, "por mucho que quieran otros", no va a dejar de dar. La candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral, en Mérida. En la foto, posa con una tarta por ser su cumpleaños. EFE Feijóo ha defendido que estas elecciones son "importantes" para toda España porque "pueden ser el inicio del fin del sanchismo" y pueden lanzar "un mensaje de cambio". Además, ha considerado que Guardiola ha sido una "mujer valiente" por convocar a los extremeños a las urnas para acabar con la "pinza absurda" de PSOE y Vox que no deja "avanzar" a la región.

Vox no hace ningún acto de arranque de campaña Vox ha sido la única formación de las cuatro con representación en la Asamblea extremeña que no ha hecho ningún acto de arranque de campaña este jueves. Si bien, el líder de la formación, Santiago Abascal, se ha volcado con su candidato a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, y ha realizado esta semana varios actos en la región. De hecho, este jueves es el único día en el que Abascal no tenía agenda en Extremadura, y ha dejado todo el protagonismo a Fernández con un acto en la Federación Extremeña de Caza, en Badajoz, y la tradicional pegada de carteles en Cáceres. En sus primeras declaraciones ante los medios esta medianoche, Fernández ha presentado a su formación como la única alternativa frente al PP y el PSOE. "Sabemos que tenemos detrás a miles de extremeños que piden el cambio que María Guardiola nos robó hace dos años", ha manifestado. El candidato de Vox a la Presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral, en Cáceres. EFE/Vicente M Roso