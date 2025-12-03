La Audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

El juicio por el caso que implica al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al líder del PSOE extremeño y candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se retrasa. La Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido modificar el calendario del juicio: ya no empezará el 9 de febrero, sino el 28 de mayo. Está previsto que se alargue hasta el 4 de junio.

Se atiende así a la solicitud de varios de los abogados personados en la causa, que tenían otros señalamientos para esos días. Según el escrito del tribunal, al que ha tenido acceso RTVE, el juicio se retrasa a mayo "por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores".

El hermano del jefe del Ejecutivo y Miguel Ángel Gallardo están acusados por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación de David Sánchez en la Diputación pacense. La causa arrancó el año pasado, cuando el Juzgado de Instrucción número tres de Badajoz admitió a trámite una denuncia presentada por Manos Limpias.

De hecho es el pseudosindicato quién encabeza la acusación popular, que pide tres años de cárcel para David Sánchez y Gallardo por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal.