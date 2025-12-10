Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste por la muerte del líder de Extremoduro | Diario de campaña

Los candidatos a las elecciones de Extremadura de próximo 21 de diciembre han centrado los actos de campaña de este miércoles en los autónomos, empresarios y el mundo rural, una jornada triste en la región, pues ha estado marcada por la muerte del cantante extremeño Robe Iniesta, líder Extremoduro, algo que ha unido a todos los partidos de izquierda a derecha.

Gallardo (PSOE) propone una "ventanilla única" para empresarios y autónomos

El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto la puesta en marcha de una ventanilla única digital y presencial para empresarios y autónomos para poder atender sus demandas, que no se podrá hacer, según ha dicho, "sin la colaboración de los ayuntamientos". Y ha acusado a la actual presidenta de la Junta y candidata 'popular' a la reelección, María Guardiola, de haberlos abandonado.

En declaraciones a los medios en Badajoz, después de haber visitado comercios del barrio de San Roque, donde ha estado con empresarios y pequeños autónomos, Gallardo también ha hecho hincapié en el relevo generacional y en que muchas pequeñas empresas "desaparecen no porque sean poco rentables, sino porque no hay una conexión entre el negocio consolidado y el emprendedor". Así, ha abogado por hacer esa "conexión" para que "no se pierda tejido productivo".

Según el candidato socialista, desde que Guardiola preside la Junta "el comercio minorista va mal" en Extremadura. "En 2023, el comercio minorista crecía en torno al 3%, en 2024, empezó a caer ese crecimiento y en 2025, el decrecimiento ha sido del 0,7%", ha subrayado. Para Gallardo esto es así, porque no hay atención ni una política dirigida a dicho comercio, para que puedan afrontar los retos a los que se enfrentan, como las grandes superficies, la digitalización, la paquetería o las "grandes multinacionales"

Posteriormente, el líder del PSOE extremeño también se ha reunido con representantes del Centro de Salud 'Los Pinos' y con representantes de Cermi. "Si hay algo que realmente en Extremadura se ha deteriorado han sido los servicios públicos", ha afirmado. En este sentido, ha recordado a los 7.000 niños que "ha dejado (la Junta) sin transporte escolar" o a las familias que se han quedado sin comedor gratuito, o a los extremeños que cuando piden una cita médica en su centro de salud se encuentran que "como mínimo" le dan para 15 días después.

Asimismo ha vuelto a pedir a Guardiola un debate público y un cara a cara para poder "confrontar" los dos modelos que hay para la región, el de los "recortes" del PP y el de la "recuperación de derechos y servicios públicos" del PSOE, y ha criticado que la dirigente 'popular' haya preferido estar "en la conga electoral de los 10 candidatos en Canal Extremadura".