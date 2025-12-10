Los autónomos y el campo centran la campaña en un día triste por la muerte del líder de Extremoduro | Diario de campaña
Los candidatos a las elecciones de Extremadura de próximo 21 de diciembre han centrado los actos de campaña de este miércoles en los autónomos, empresarios y el mundo rural, una jornada triste en la región, pues ha estado marcada por la muerte del cantante extremeño Robe Iniesta, líder Extremoduro, algo que ha unido a todos los partidos de izquierda a derecha.
Gallardo (PSOE) propone una "ventanilla única" para empresarios y autónomos
El candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto la puesta en marcha de una ventanilla única digital y presencial para empresarios y autónomos para poder atender sus demandas, que no se podrá hacer, según ha dicho, "sin la colaboración de los ayuntamientos". Y ha acusado a la actual presidenta de la Junta y candidata 'popular' a la reelección, María Guardiola, de haberlos abandonado.
En declaraciones a los medios en Badajoz, después de haber visitado comercios del barrio de San Roque, donde ha estado con empresarios y pequeños autónomos, Gallardo también ha hecho hincapié en el relevo generacional y en que muchas pequeñas empresas "desaparecen no porque sean poco rentables, sino porque no hay una conexión entre el negocio consolidado y el emprendedor". Así, ha abogado por hacer esa "conexión" para que "no se pierda tejido productivo".
Según el candidato socialista, desde que Guardiola preside la Junta "el comercio minorista va mal" en Extremadura. "En 2023, el comercio minorista crecía en torno al 3%, en 2024, empezó a caer ese crecimiento y en 2025, el decrecimiento ha sido del 0,7%", ha subrayado. Para Gallardo esto es así, porque no hay atención ni una política dirigida a dicho comercio, para que puedan afrontar los retos a los que se enfrentan, como las grandes superficies, la digitalización, la paquetería o las "grandes multinacionales"
Posteriormente, el líder del PSOE extremeño también se ha reunido con representantes del Centro de Salud 'Los Pinos' y con representantes de Cermi. "Si hay algo que realmente en Extremadura se ha deteriorado han sido los servicios públicos", ha afirmado. En este sentido, ha recordado a los 7.000 niños que "ha dejado (la Junta) sin transporte escolar" o a las familias que se han quedado sin comedor gratuito, o a los extremeños que cuando piden una cita médica en su centro de salud se encuentran que "como mínimo" le dan para 15 días después.
Asimismo ha vuelto a pedir a Guardiola un debate público y un cara a cara para poder "confrontar" los dos modelos que hay para la región, el de los "recortes" del PP y el de la "recuperación de derechos y servicios públicos" del PSOE, y ha criticado que la dirigente 'popular' haya preferido estar "en la conga electoral de los 10 candidatos en Canal Extremadura".
El PP defiende el trabajo de Guardiola durante esta legislatura
Este miércoles, la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, no ha realizado ningún acto electoral, pero sí su 'número dos', el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, que ha visitado una residencia en Garlitos (Badajoz), donde ha defendido el "proyecto de Gobierno" que tienen los 'populares' frente al "proyecto de protesta" que tienen "otros" partidos.
Según Bautista, esta población es ejemplo del trabajo que ha desarrollado la Junta de Extremadura desde que María Guardiola está al frente, pues es un lugar donde se ha podido "compatibilizar la protección medioambiental con el desarrollo económico y social" de la región.
Así, ha explicado, el Ejecutivo de PP acabó con el "sinsentido" que había con la residencia de esta localidad, porque había una parte de ella que no se podía usar porque está en zona Zepa.
En este sentido, ha explicado que hace tres semanas la Junta redelimitó 39 zonas Zepas. "Con esto conseguimos, en primer lugar, seguir conservando nuestro medio ambiente, que es importantísimo de cara a las futuras generaciones y a mantener Extremadura como la conocemos en el día de hoy, pero sin expulsar a la gente de nuestros municipios. Lo que queremos es que haya vida en nuestros pueblos, que nuestros jóvenes se queden, que las familias se siguen formando en nuestros pueblos", ha sostenido.
Por otra parte, ha instado a Gallardo a que diga "cuáles son los proyectos que no siguen adelante" en la región. Además, ha señalado que si el socialista se refiere a grandes proyectos, se "están dando pasos importantes de cara a una consecución". "Lo que no pueden pretender es que proyectos de más de mil millones de euros se tramiten únicamente en dos años", ha advertido.
Vox promete recortes a sindicatos, ONGs y en Igualdad
Este martes, de nuevo, un dirigente nacional de Vox ha acompañado al candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández. En esta ocasión, ha sido el secretario general del partido, Ignacio Garriga, quien ha estado con el candidato en Cáceres, donde ha prometido que Vox recortará en subvenciones a "sindicatos corruptos", a "ONG proinmigracionistas" y a "políticas de ideología de género".
El dirigente nacional se ha comprometido a que si gana Vox, se recortará "ese dinero que durante muchas décadas, PP y PSOE han tirado por el sumidero del despilfarro político" y lo destinarán al "estado del bienestar, es decir, en sanidad, en educación, y en seguridad".
Según Garriga, PP y PSOE "están muy nerviosos" por la "ilusión" y "esperanza" que suscitan los actos que convoca Santiago Abascal y Fernández porque los extremeños "han descubierto" que Vox está hablando de "sus verdaderas preocupaciones", "está denunciando a los responsables del abandono histórico de Extremadura" y porque tiene "alternativa" y "propuestas".
De Miguel (Unidas por Extremadura) se compromete a "una ley de trabajo autónomo"
La candidata de Unidas por Extremadura a la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha "una ley de trabajo autónomo" en la región si gana las elecciones, "para acompañar, incentivar y para ayudar a consolidar a los autónomos que ya están, para que no bajen los brazos si se encuentran una piedra en el camino". Lo ha asegurado tras el encuentro que ha mantenido con la Unión de Asociaciones de Trabajo Autónomo y Emprendedores, en Mérida (Badajoz).
Así, ha desgranado algunas de las medidas incluidas en su programa en este ámbito, como aprobar "una renta rural garantizada" que permita el relevo generacional y la viabilidad de los proyectos emprendedores en los municipios pequeños. Asimismo ha anunciado que "van a tener una administración cómplice que les va a ayudar con financiación y medidas que faciliten su actividad, como ayudas para el alquiler de locales, impidiendo que los locales comerciales en zonas tensionadas adquieran precios inasumibles".
