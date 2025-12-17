PSOE y Vox critican a Guardiola por no ir al debate de RTVE y UPEx pide "llenar las urnas" contra la derecha | Diario de campaña

Los casos de corrupción y de abusos que cercan al PSOE se cuelan en los mítines

Día 10: Sánchez y Maíllo, en Extremadura Sánchez y Maíllo arropan a sus candidatos en una jornada sin actos de Vox Día 11: Últimos sondeos Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE Día 12: Feijóo y Abascal, de nuevo en campaña Feijóo y Abascal vuelven a hacer campaña en Extremadura Día 13: PSOE y Vox critican a Guardiola PSOE y Vox critican a Guardiola por no ir al debate de RTVE y UPEx pide "llenar las urnas" contra la derecha

Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Abel Bautista (PP), Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). RTVE.es / AGENCIAS

En la recta final de la campaña electoral, aumenta la tensión entre los partidos. PSOE y Vox cargan contra la candidata 'popular' por no asistir al debate de este jueves en RTVE. Además, los socialistas culpan a María Guardiola del parón e "incertidumbre" que ha supuesto el adelanto electoral. El PP mantiene un choque frontal con Vox y apela al "voto útil", mientras que los de Santiago Abascal ponen precio a su hipotético apoyo a los 'populares' y piden reducir el "gasto político". Por su parte, Unidas por Extremadura (UPEx) llama a "llenar las urnas de votos" contra la derecha el próximo domingo.

01.21 min La campaña extremeña se tensiona en su recta final

Gallardo critica a Guardiola por "esconderse" y no ir al debate de RTVE El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha realizado un acto junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Cámara de Comercio de Badajoz, donde se ha reunido con empresarios. Aquí ha lamentado que Extremadura no esté creciendo al "ritmo" que lo hace el resto del país y ha culpado de ello al Gobierno del PP. "Mientras España tenía un ritmo, nosotros teníamos uno inferior, nos hemos alejado de la media de nuestro país", ha señalado. Así, ha abogado por que "Extremadura tenga un gobierno que sea un acelerador de oportunidades", y que apueste por "esos proyectos tractores que impulsan empleos adicionales que van a significar esa nueva economía a la que Extremadura se tiene que enganchar". En concreto, se ha referido a la fábrica de diamantes de Trujillo y ha defendido que se puedan usar para microchips. A un día del debate electoral organizado por RTVE, Gallardo también ha vuelto a cargar contra la candidata del PP y presidenta de la Junta por declinar su asistencia al mismo, pues ha considerado que era el lugar oportuno para confrontar propuestas y explicar cada uno su modelo a partir del 21 de diciembre. "No puede pulsar el botón de elecciones y después esconderse", ha señalado. Por otro lado, en declaraciones a medios, el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido a los extremeños que acudan a votar tras reflexionar sobre "qué ha hecho Guardiola" por ellos y sus municipios en esta legislatura. "¿Está mejor vuestra vida en estos dos últimos años? ¿Ha mejorado respecto a la pasada legislatura? ¿Se han solventado los problemas?", ha invitado a preguntarse. ““ En este sentido, Rodríguez Osuna ha asegurado que el PSOE es el "único" partido que está "comprometido" con el "cambio" y el "progreso" de los extremeños, pues, ha defendido, que es el partido que aporta "solución" a los más de dos años de "parálisis" y "deterioro" de los servicios públicos propiciado por el Gobierno del PP. "Los extremeños tienen en su mano darle la vuelta a lo que ha pasado en estos dos años en Extremadura", ha indicado.

El PP apela al "voto útil" Por su parte, el PP de Extremadura ha apelado al "voto útil" el próximo domingo para lograr "un gobierno libre, que no esté sometido a chantajes". En declaraciones a los medios en Almendralejo (Badajoz), el cabeza de lista de los 'populares' por Badajoz en las elecciones extremeñas, Abel Bautista, ha pedido la confianza de los extremeños para la candidata del PP a la reelección, María Guardiola. "Hagamos que gane con la suficiente fortaleza para que no sea un Gobierno atado de pies y manos, y que salga una presidenta que no se deba a nadie", ha defendido. Un día más, Guardiola no ha tenido un acto electoral público, aunque, según Bautista, "se está recorriendo Extremadura, calle a calle, puerta a puerta". "Es una candidata cercana, que puede pisar la calle", ha defendido. Tras una visita a las Bodegas Romale, el 'número dos' de Guardiola ha puesto en valor los 13 millones con los que la Junta ha ayudado al sector vitícola. "Somos región productora de uva, con 75.000 hectáreas dedicadas, son 8.000 empleos directos e indirectos y una facturación de 95.000 millones de euros", ha presumido Bautista. También ha querido marcar distancias con Vox, partido al que ha reprochado que se considere "los grandes defensores del campo", pero que no haya propuesto "ninguna medida" para "ayudar a los agricultores, a nuestros ganaderos, para ayudar a nuestro campo y mundo rural". Y por contra, ha sostenido que el Gobierno de Guardiola ha puesto en marcha "medidas para el relevo generacional" y "medidas para hacer rentables las explotaciones". "Vamos a seguir centrados en aportar soluciones y centralidad a la política extremeña". Asimismo ha tachado de "ridículo" que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudiera a Extremadura "montado a caballo y con capa, pastoreando ovejas". "Es ridículo. [..] No queremos que el ridículo se instale en la política extremeña", ha señalado Bautista, quien también ha criticado que a este partido "que se le acumulan los escándalos", en referencia a las presuntas irregularidades contables en las donaciones para las víctimas de la dana gestionadas por la organización juvenil de ideología afín Revuelta. Por otro lado, Las Mañanas de RNE está realizando esta semana una serie de entrevistas electorales con los candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura y que tienen actualmente representación en la Asamblea, pero Guardiola ha declinado su asistencia y en su lugar ha acudido el portavoz de la formación, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha alegado que la candidata a la reelección solo participará "en las desconexiones territoriales". El PP defiende su gestión en Extremadura y pide la "confianza mayoritaria" para evitar el "bloqueo"

Vox aboga por reducir el número de diputados en la Asamblea El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández, ha abogado por reducir casi a la mitad el número de parlamentarios en el Parlamento extremeño. "Nosotros proponemos una reducción drástica del gasto político, y para ello, vamos a proponer la reducción de 65 a 33 diputados en la Asamblea, así como también la reducción de las aportaciones que tienen los grupos políticos. El dinero donde mejor está es en políticas sociales: en educación, en vivienda, en sanidad y no en el bolsillo de los políticos", ha señalado en declaraciones a los medios en Mérida. Para Fernández, el "bipartidismo" ha creado "una industria donde terminan por colocar a la mayoría de sus miembros del organismo de esos partidos y no redunda en el beneficio de los ciudadanos que es el que paga la fiesta". También ha criticado que Guardiola no quiera asistir al debate organizado de RTVE y lo ha atribuido a que "no tiene programa y no quiere que los extremeños lo sepan". Por otro lado, en una entrevista electoral en La Hora de La 1, Fernández ha reiterado que sus condiciones para apoyar un hipotético Gobierno del PP, son "las mismas" que ya plantearon en la negociación de los presupuestos regionales, y las "mismas" que han pedido para apoyar a los 'populares' en Murcia, Baleares y Valencia. Además, ha afirmado que para Vox "no es importante entrar o no en el Gobierno", sino que su prioridad serán las políticas y que se respeten sus reivindicaciones. Vox reitera que si tiene que pactar con el PP en Extremadura pedirán "lo mismo que Guardiola ya conoce"