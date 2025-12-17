Presentación de La Vuelta a España 2026, en directo: recorrido y etapas

Sigue la retransmisión en directo por Teledeporte y RTVE Play la presentación desde Mónaco Vuelta Ciclista a España desde las 19:00 horas. Se desvelarán las 21 etapas de su recorrido correspondientes a la edición del 2026, que arrancará el próximo 22 de agosto en la ciudad monegasca y que finalizará el 13 de septiembre, pero no en Madrid debido al Gran Premio de Fórmula 1.

En la ceremonia, que se celebra en el Sporting Club de Mónaco y será retransmitida en directo por RTVE, Unipublic, empresa organizadora de esta 'grande' española, desvelará las localidades por las que discurrirán las 21 etapas de la edición de 2026, que partirá con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros en la Plaza del Casino el sábado 22 de agosto.

Tan solo se conoce de forma oficial el recorrido de las dos primeras etapas. La jornada inaugural será una lucha contra el crono individual, disputada íntegramente en territorio monegasco, y pondrá en valor los lugares emblemáticos del Principado como la Plaza del Casino con el Hotel Paris y su Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque, el Estadio Louis II y la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.

La segunda etapa, el domingo 23 de agosto, tendrá el arco de salida en la Plaza del Palacio Princier. Tras un recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardin Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.

Esta edición estará marcada por no finalizar en las calles de Madrid, la capital, como es costumbre en la ronda española. Este hecho se produce obligado por la celebración del Gran Premio de España en la ciudad madrileña ese mismo fin de semana, por lo que desde la organización se han visto en la obligación de buscar una alternativa que apunta a la ciudad de Granada.