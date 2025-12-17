Vox reitera que si tiene que pactar con el PP en Extremadura pedirán "lo mismo que Guardiola ya conoce"
- El candidato de Vox a la Junta de Extremadura ha sido entrevistado en La Hora de La 1
- Insiste en su rechazo al Pacto Verde y defiende el mantenimiento de la central de Almaraz
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha reiterado este miércoles que sus condiciones para apoyar un hipotético Gobierno de la candidata del PP, María Guardiola, son "las mismas" que ya plantearon en la negociación de los presupuestos regionales, y las "mismas" que han pedido para apoyar a los 'populares' en Murcia, Baleares y Valencia.
"Si esa negociación se da, vamos a pedir lo mismo que pedimos para la 'no negociación' de los presupuestos de 2026. Es lo mismo que hemos venido defendiendo estos dos años y medio en la Asamblea, que es lo mismo que hemos pedido en Murcia, Baleares y Valencia. Si se da el marco, vamos a poner encima de la mesa lo mismo que Guardiola ya conoce", ha subrayado en La Hora de la 1.
Además, ha insistido en que para Vox "no es importante entrar o no en el Gobierno", sino que su prioridad serán las políticas y que se respeten sus reivindicaciones.
Quiere revertir "42 años de bipartidismo corrupto"
Fernández ha lamentado que "Extremadura sigue siendo la cenicienta de España, la última región de España", por lo que ha asegurado que su partido se presenta para "revertirlo" y poner fin a "42 años de bipartidismo corrupto".
Ante todo, ha recordado que Vox se opone al Pacto Verde Europeo y que defiende el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, que "es la primera industria" de la región. Asimismo se ha comprometido a "defender los servicios públicos" y "llevar el dinero de los extremeños a donde hace falta". En este sentido, ha prometido "eliminar los gastos superfluos y acabar con el entramado clientelar que ha urdido el PSOE durante 36 años y que el PP sigue engordando".
También ha mostrado su oposición a "la inmigración masiva ilegal", que es la que, a su juicio, está afectando "a los servicios sanitarios y sociales en Extremadura", así como impedir que las infraestructuras "que roban a Extremadura" se las "lleven a otros lugares de España".
Información electoral
La información de campaña se elabora siguiendo los criterios marcados por la Junta Electoral Central, que establece los tiempos de cada partido según sus resultados en las anteriores elecciones. Los consejos de informativos de RTVE denuncian que no sean criterios estrictamente periodísticos.
Elecciones Extremadura 2025: otras noticias importantes
Elecciones en Extremadura 2025: fechas clave, candidatos, voto por correo y plazos para el futuro Gobierno
Óscar Fernández, el candidato de Vox a la Presidencia de Extremadura se opondrá al cierre de la central de Almaraz
Elecciones Extremadura 2025: cómo votar por correo, plazos y fechas
Abascal se vuelca en Extremadura en busca del voto joven y rural: "Vox es el único que mira por el campo"
Extremadura, una comunidad rural y de emigrantes a la cola en empleo y lastrada por las infraestructuras