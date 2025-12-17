Vox reitera que si tiene que pactar con el PP en Extremadura pedirán "lo mismo que Guardiola ya conoce"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha reiterado este miércoles que sus condiciones para apoyar un hipotético Gobierno de la candidata del PP, María Guardiola, son "las mismas" que ya plantearon en la negociación de los presupuestos regionales, y las "mismas" que han pedido para apoyar a los 'populares' en Murcia, Baleares y Valencia.

"Si esa negociación se da, vamos a pedir lo mismo que pedimos para la 'no negociación' de los presupuestos de 2026. Es lo mismo que hemos venido defendiendo estos dos años y medio en la Asamblea, que es lo mismo que hemos pedido en Murcia, Baleares y Valencia. Si se da el marco, vamos a poner encima de la mesa lo mismo que Guardiola ya conoce", ha subrayado en La Hora de la 1.

Además, ha insistido en que para Vox "no es importante entrar o no en el Gobierno", sino que su prioridad serán las políticas y que se respeten sus reivindicaciones.