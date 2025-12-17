Sánchez recibe por primera vez a Pérez Llorca con motivo de su llegada a la Generalitat tras la dimisión de Mazón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que Llorca fue nombrado 'president' tras la dimisión de Carlos Mazón.

El encuentro, que se enmarca dentro de la llegada de Llorca a la Generalitat, se va a desarrollar desde las 10.00 de la mañana en el complejo de La Moncloa. Al término de la reunión está previsto que el 'president' valenciano ofrezca una rueda de prensa. Lo mismo hará por parte del Gobierno el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según anunció este lunes, Llorca va a pedir a Sánchez que "respete" las normas aprobadas en Les Corts valencianas como la Ley de Costas o un Pacto del Agua. Además, aseguró que le iba a trasladar que se "está tratando injustamente" a la Comunidad Valenciana.