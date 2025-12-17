Sánchez recibe por primera vez a Pérez Llorca con motivo de su llegada a la Generalitat tras la dimisión de Mazón
- El presidente del Gobierno se reúne con el líder del ejecutivo valenciano en La Moncloa a las 10.00 de la mañana
- Posteriormente, Llorca dará una rueda de prensa; por parte del Gobierno lo hará el ministro de Política Territorial
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que Llorca fue nombrado 'president' tras la dimisión de Carlos Mazón.
El encuentro, que se enmarca dentro de la llegada de Llorca a la Generalitat, se va a desarrollar desde las 10.00 de la mañana en el complejo de La Moncloa. Al término de la reunión está previsto que el 'president' valenciano ofrezca una rueda de prensa. Lo mismo hará por parte del Gobierno el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Según anunció este lunes, Llorca va a pedir a Sánchez que "respete" las normas aprobadas en Les Corts valencianas como la Ley de Costas o un Pacto del Agua. Además, aseguró que le iba a trasladar que se "está tratando injustamente" a la Comunidad Valenciana.
El encuentro se produce tras la salida de Mazón de la Generalitat
Para Llorca la reunión es "muy importante reivindicar aquellas cuestiones que necesita esta comunidad, que merece, que le corresponde y que inexplicablemente no las hemos tenido". En concreto, ha anunciado que uno de los temas que le planteará será el agua. "Tiene que haber una garantía que la huerta de la Vega Baja se mantenga, en España hay agua para todos, hay agua suficiente, lo que está es que está mal distribuida", explicó.
"Le voy a pedir a Sánchez que haya respeto a las instituciones y que aquellas materias que cumpliendo la ley se aprueben en el parlamento valenciano sean respetadas por el gobierno central", incidió el lunes en declaraciones a los medios de comunicación.
La visita de Llorca a Sánchez se produce poco más de un año después de la dana de Valencia por la que ha sido profundamente criticado y cuestionado su antecesor, Carlos Mazón, y que provocó su salida del Consell, aunque un año más tarde. El 29 de octubre de 2024 hubo 230 víctimas mortales solo en la provincia de Valencia. A lo largo de todo este año ha habido mucha tensión, críticas y acusaciones cruzadas entre los dos organismos por la gestión de la tragedia.
Mientras tanto, la investigación penal por la gestión de la dana sigue en el juzgado de Catarroja. Este martes acordó celebrar un careo entre la exconsellera de Emergencias investigada, Salomé Pradas, y el testigo José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete del 'expresident' Mazón.
Además, este mismo martes también se conoció que los bomberos recibieron a las 14:42 horas del 29 de octubre la orden de retirarse del barranco del Poyo y de otras zonas afectadas por la dana.