Los nuevos consellers juran su cargo ante Pérez Llorca que les pide "un salto cualitativo" en la recuperación postdana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado este jueves a los nuevos consellers que den "un salto cualitativo" hacia una mayor coordinación para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, y en materias como vivienda, donde se puede hacer "todavía más".

Pérez Llorca, que sucede en el cargo a Carlos Mazón — dimitido al cumplirse el primer aniversario de la dana ante la creciente presión por su gestión de la emergencia — ha presidido el acto de toma de posesión de los once consellers que le acompañarán en lo que queda de legislatura, cuyos nombres dio a conocer este miércoles, tras haber prometido su cargo ante Les Corts Valencianes.

Este Gobierno valenciano nace con el objetivo de cuidar la confianza de la ciudadanía, "de tender puentes y de estar más cerca", ha asegurado Pérez Llorca, para quien la experiencia de los últimos años permite acometer cambios donde haya "margen de transformación y de mejora".

Ocho consellers repiten en el Govern Los nuevos consellers del Gobierno valenciano y los que han cambiado de cartera o algunas de sus competencias han tomado posesión este jueves de sus cargos en el Palau de la Generalitat, para lo que han utilizado la fórmula del juramento y lo han hecho seis en valenciano y cinco en castellano. El acto ha comenzado con un minuto de silencio como homenaje a la última víctima de la violencia machista, una mujer asesinada por su pareja en Alicante, y para "mostrar públicamente la tolerancia cero de este Gobierno contra la violencia sobre la mujer", según ha señalado el secretario del Consell, José Díez. Esta ha sido la primera vez que se ha podido ver a los tres nuevos consellers: el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí. La fórmula utilizada consiste en prometer "cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de conseller con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y mantener el secreto sobre las deliberaciones del Consell". Además de los nuevos consellers, han prometido sus cargos los ocho que ya formaban parte del Govern con Carlos Mazón pero han visto modificadas sus competencias en el Gobierno nombrado por el octavo president de la Generalitat para el año y medio que resta de legislatura —.