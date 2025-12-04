Los nuevos consellers juran su cargo ante Pérez Llorca que les pide "un salto cualitativo" en la recuperación postdana
- El president de la Generalitat Valenciana ha contactado con las principales asociaciones de víctimas de la dana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado este jueves a los nuevos consellers que den "un salto cualitativo" hacia una mayor coordinación para acelerar la recuperación en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, y en materias como vivienda, donde se puede hacer "todavía más".
Pérez Llorca, que sucede en el cargo a Carlos Mazón — dimitido al cumplirse el primer aniversario de la dana ante la creciente presión por su gestión de la emergencia — ha presidido el acto de toma de posesión de los once consellers que le acompañarán en lo que queda de legislatura, cuyos nombres dio a conocer este miércoles, tras haber prometido su cargo ante Les Corts Valencianes.
Este Gobierno valenciano nace con el objetivo de cuidar la confianza de la ciudadanía, "de tender puentes y de estar más cerca", ha asegurado Pérez Llorca, para quien la experiencia de los últimos años permite acometer cambios donde haya "margen de transformación y de mejora".
Ocho consellers repiten en el Govern
Los nuevos consellers del Gobierno valenciano y los que han cambiado de cartera o algunas de sus competencias han tomado posesión este jueves de sus cargos en el Palau de la Generalitat, para lo que han utilizado la fórmula del juramento y lo han hecho seis en valenciano y cinco en castellano.
El acto ha comenzado con un minuto de silencio como homenaje a la última víctima de la violencia machista, una mujer asesinada por su pareja en Alicante, y para "mostrar públicamente la tolerancia cero de este Gobierno contra la violencia sobre la mujer", según ha señalado el secretario del Consell, José Díez.
Esta ha sido la primera vez que se ha podido ver a los tres nuevos consellers: el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí.
La fórmula utilizada consiste en prometer "cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de conseller con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y mantener el secreto sobre las deliberaciones del Consell".
Además de los nuevos consellers, han prometido sus cargos los ocho que ya formaban parte del Govern con Carlos Mazón pero han visto modificadas sus competencias en el Gobierno nombrado por el octavo president de la Generalitat para el año y medio que resta de legislatura —.
Pérez Llorca contacta con las víctimas de la dana, que convocarán asambleas
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contactado con las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre y estas trasladarán esa llamada --que se ha desarrollado en tono "cordial"— a sus socios y socias en asamblea extraordinaria para ver cómo "encaran esta nueva situación".
Así lo han confirmado las portavoces de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, a preguntas de los medios sobre si esperaban la llamada del recién nombrado jefe del Consell, según recoge Europa Press.
"Nos ha llamado y lo que podemos decir es que ha sido una conversación cordial", ha desvelado Gradolí, que ha apuntado que, "de momento, esa primera toma de contacto tenemos que transmitirla a todos los asociados para ver qué hacemos porque sí que había una posición clara respecto al anterior presidente de la Generalitat (Carlos Mazón), que ya hicimos pública, y ahora lo que tenemos que hacer es también trasladar esa información a los socios y socias para ver cómo encaramos esta nueva situación".
Se ha notado "un cambio de talante respecto a Carlos Mazón, que lo único que hacía era maltratarnos e insultarnos", ha remarcado la portavoz del colectivo de damnificados.
Por su parte, Rosa Álvarez ha apostillado que las dos asociaciones han tomado la misma determinación, que es trasladar la decisión a una asamblea extraordinaria. "Es cierto que hay mejores formas. Yo creo que es fundamental que nos diga ese perdón en qué consiste a la cara y a los ojos. Y si hay arrepentimiento, de qué se arrepienten y en qué consiste", ha aseverado.