Pérez Llorca mantiene como vicepresidenta a Camarero, suma a tres nuevos consellers y crea un comisionado postdana

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que releva en el cargo al dimitido Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles los nombres del Consell, en el que que seguirán casi todos los miembros del anterior Ejecutivo, entre ellos Susana Camarero como vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, y se incorporarán tres nuevos consellers. La principal novedad será la creación de un comisionado para la recuperación postdana que estará a cargo de Raúl Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente.

Pérez Llorca reforzará el área de Presidencia del Consell que estará a cargo de José Luis Díez Climent, quien también asumirá el cargo de vicepresidente segundo, y se encargará además de la política lingüística para la promoción del valenciano. En esta área se incorporarán tres secretarios autonómicos —Henar Molinero, Jacobo Navarro y Vicente Ordaz, actual presidente de À Punt, al frente de Presidencia, Estudios y Análisis y Comunicación respectivamente—.

Además de Díez se incorporan dos nuevos nombres: María del Carmen Ortiz como consellera de Educación y Cultura, y Elena Albalat que estará al frente de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Dos de los tres nuevos nombres ocupaban ya puestos de responsabilidad en la Generalitat Valenciana, Díez como director general de Proyectos Estratégicos y Albalat como secretaria autonómica de Sistemas Sociosanitarios.

La única consellera que sale del Consell es Ruth Merino, hasta ahora responsable de Hacienda y Economía que será relevada en el cargo por José Antonio Rovira, hasta ahora encargado del área de Educación, que también asumirá Administración Pública.

El nuevo portavoz del Consell será Miguel Barrachina, que seguirá como conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. También siguen Marian Cano al frente de e Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Martínez Sanchís al frente de Justicia —que también asumirá Transparencia y Participación— , Juan Carlos Valderrama como conseller de Emergencias e Interior y Marciano Gómez en Sanidad.

Vicente Martínez Mus sigue al frente de la vicepresidencia de Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, de la que depende el nuevo comisionado con el que Pérez Llorca quiere "un mando claro de referencia" para la coordinación con los ayuntamientos de la zona afectada por la dana y con el Gobierno de España.

Pérez Llorca ha anunciado a la prensa, tras su comparecencia sin preguntas para anunciar la composición del nuevo Consell, que llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle una reunión en la que tratar cuestiones que afectan a esta autonomía, entre ellas, el proceso de recuperación y reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Tras su investidura la semana pasada con los votos de PP y Vox, y su toma de posesión del cargo, Pérez Llorca releva como octavo president a Carlos Mazón, dimitido el pasado 3 de noviembre ante la creciente presión y críticas por su gestión de la emergencia del 29 de octubre en la que murieron 230 personas, solo en la provincia de Valencia, y otras ocho perdieron la vida en Castilla-La Mancha y Andalucía.

Los consellers tomarán posesión de su cargo en un acto previsto este jueves a las 9:30 en el Palau de la Generalitat, según ha podido saber RTVE.

Pérez Llorca ya avanzó que quería medir los tiempos y que esperaría a la toma de posesión del cargo para concretar su nuevo Consell, y el pasado viernes, tras su investidura en Les Corts, manifestó que ya estaba trabajando en nombres y "en ponerse a la faena cuanto antes posible".

Por parte de Vox, su socio de investidura, el síndic José María Llanos, advertía al nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que el apoyo de su partido no es "un cheque en blanco" y que "vigilarán" que cumpla con "todos los compromisos" pactados con el PP contra la "inmigración ilegal" o el Pacto Verde Europeo.