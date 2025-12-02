Un coordinador de emergencias de la Generalitat pidió conservar el vídeo con la llegada de Mazón al Cecopi

El coordinador de prevención de emergencias de la Generalitat decidió conservar la grabación de las cámaras de seguridad del Cecopi el día de la dana. Por ese motivo se han podido rescatar esas imágenes del expresident Carlos Mazón accediendo al recinto donde se reunieron los responsables de emergencias. Alfonso Fernández López Vicuña lo ha explicado así a la jueza de Catarroja, que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

De lo contrario, las imágenes se hubiesen borrado automáticamente 30 días después. El testigo ha explicado que hay dos vídeos: uno con vehículos y otro en el que Mazón baja de uno de esos dos coches. Mazón entra en el recinto del centro de coordinación a las 20:26 horas. Posteriormente en el edificio donde se reunía el Cecopi, que está a unos 75 metros de distancia. Su llegada está registrada dos minutos después. Así lo corroboran las imágenes y el informe de la Subdirección General de Emergencias, a los que ha tenido acceso Televisión Española.

Este coordinador de prevención de Emergencias ha confirmado que él es el encargado del tratamiento de las imágenes. Propuso su conservación al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, “por precaución y por la relevancia de esas imágenes”, ya en los días posteriores a la tragedia pasaron por el Centro de Emergencias las más altas instancias del Gobierno, incluidos los reyes.

Las imágenes fueron protegidas con copia de seguridad, explica, pues no recibieron instrucciones de la Generalitat para ello.

“🔴 Estos son los vídeos inéditos de la llegada de Mazón al Cecopi que ya constan en la causa judicial.



20:26 h - Mazón baja del coche con su equipo.



20:28 h - Entran en el edificio donde estaba reunido el Cecopi.



Fueron grabados por la videovigilancia del Centro de Emergencias pic.twitter.com/af8U0FQ6tu“ — RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) December 2, 2025

El registro de entrada al Cecopi En su declaración, el coordinador de prevención de emergencias ha explicado el proceso de acreditación para entrar en las instalaciones. “Cuando son personas no trabajadoras del centro, tiene que haber un control estricto, con datos completos, identificación, etc. Con la llegada de altos cargos, continúa, se “facilitó una entrada ágil”. A este respecto, dice, hay un informe que llegará próximamente al Juzgado con un listado concreto del control que se hizo aquella tarde. El funcionario finalizó su jornada, el día de la dana, pasadas las tres de la tarde y por eso, ha explicado, no estuvo en los momentos de convocatoria del Cecopi ni cuando llegaron los altos cargos. Si estaba presente, sin embargo, cuando llegaron Pradas y Argueso. Accedieron con otras personas que “si eran asesores o personal de Consellería, no tenían que registrarse, por lo que no estarán incluidas en el informe”. Mompó, por ejemplo, “no estaría incluido en ese registro de entrada”, ha confirmado. Respecto a la entrada de otras personas, como los periodistas, explica que hay un “protocolo de actuación”, con “una comunicación previa, y recogidos los datos se les da una autorización de visitante y acceden al edificio como personal de prensa”. El día de la dana, sin embargo “no tenían una comunicación previa de las personas y medios de comunicación que iban a venir”. “Los periodistas tenían limitación a grabar determinadas zonas”, continúa, “hay zonas a las que no se permite entrar a periodistas, como por ejemplo en el caso de la entrada de Mazón”. “Si hay grabaciones de las sesiones del CECOPI, es porque les permiten en momentos puntuales, con el gabinete de prensa, grabar unos minutos antes del inicio de la reunión, y ya después de grabar, vuelven a salir al exterior del edificio”, explica. Los periodistas “no pueden deambular a su gusto por las instalaciones”, concluye.

Cuatro cámaras muestran los accesos al Cecopi El centro recibe imágenes de cuatro cámaras: acceso principal, de donde se veía la entrada de vehículos oficiales; el aparcamiento interior, de una puerta lateral del centro más una puerta trasera para vehículos pesados. También una puerta lateral al centro y una puerta trasera para vehículos pesados. Asimismo, ha dicho que también están disponibles las cámaras del propio edificio del Cecopi, cinco en total, incluida la del hall de acceso al edificio, que captó la entrada de Mazón a las 20:28. Esas cámaras de la entrada permiten ver el pasillo, pero no el interior porque son dependencias cerradas, de trabajo. Esas cinco cámaras son externas a los despachos en sí y no graban audio, solo imágenes. Esas imágenes “fueron protegidas con copia de seguridad y por eso pudieron ser aportadas a un procedimiento judicial”, uno de los motivos por los que está permitido preservarlas.