Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana en su toma de posesión como president y llama a la "reconciliación"

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido perdón a las víctimas de la dana y ha llamado a la "reconciliación entre todas las administraciones" en el acto de toma posesión como president de la Generalitat ante el pleno de Les Corts. Así lo ha asegurado en la proposició como nuevo president después de haber sido investido president con los votos de PP y Vox un mes después de la dimisión de su predecesor en el cargo, Carlos Mazón, que ha asistido al pleno sentado en la última fila del hemiciclo tras dimitir ante la creciente presión por su gestión en la emergencia provocada por la dana que dejó 230 víctimas mortales en Valencia.

"A los familiares de las víctimas mortales de la dana, me corresponde como presidente de la Generalitat pedir perdón. Estas palabras que acabo de pronunciar van mucho más allá de un mero formalismo institucional, nacen de una convicción personal y del deseo de iniciar un diálogo y entendimiento que tendremos que mantener. Palabras que son necesarias para hablar claro, ni el día 29 ni los días posteriores desde las administraciones públicas ninguno estuvieron a la altura de lo que merecía la sociedad", ha asegurado el nuevo president en un pleno al que ha asistido en representación del PP el secretario general del partido Miguel Ángel Tellado.

Este perdón, ha dicho, "tiene que ser el inicio de una reconciliación" entre las administraciones. Con estas palabras ha iniciado su 'Proposició' ante les Corts, después de que en su investidura se comprometiera a pedir perdón a las víctimas de la dana como primera medida. El último año ha sido "de mucha tensión, de mucha crispación que lo único que ha hecho es añadir dolor al dolor aumentar el dolor de las víctimas y de los afectados que no merecen sentir más dolor, si realmente queremos avanzar necesitamos cerrar estos debates que solo desencadenan el resentimiento".

“🔴Juanfran Pérez Llorca es ya el nuevo presidente de la Generalitat valenciana tras jurar el cargo. El miércoles anunciará los miembros de su nuevo Consell



— Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) December 2, 2025

La toma de posesión de Pérez Llorca, tras publicarse su nombramiento por el rey en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha dado comienzo a las 12:00 ante Les Corts con un minuto de silencio en recuerdo del expresident José Luis Olivas, fallecido el pasado sábado. El nuevo president ha tomado posesión del cargo con estas palabras: "Yo, Juan Francisco Pérez Llorca, juro que tanto como tendré el cargo de president de la Generalitat, acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sin engaño, y guardaré fidelidad a la Generalitat".

Pide una política "de servicio" y sitúa la vivienda como "eje central" Durante unos diez minutos, Pérez Llorca ha esbozado las prioridades de su Govern —cuya composición aún no ha anunciado— que debe ser "abierto, participativo, nunca sectario" y ha asegurado que nunca rechazará una propuesta "si es buena", y que se incorporará "desde cualquier esfera social que venga" porque así entiende él la política, como "un servicio", no como "lugar de enfrentamiento". Entre los problemas a combatir, el primero al que ha hecho mención es la vivienda, que ha situado en el eje central del nuevo Gobierno: "La gente quiere una vivienda digna, los jóvenes necesitan emanciparse y no pueden, las familias no llegan a final de mes". Se trata, ha dicho, no de un "debate técnico", sino de "una urgencia vital" para lo que es necesario que haya más oferta, más seguridad jurídica y menos trabas porque "no hay proyecto de vida posible si la vivienda se considera un lujo". Pérez Llorca renunció a la alcaldía de la localidad alicantina de Finestrat el pasado viernes, un día después de ser elegido por los votos de PP y Vox como el octavo president de la Generalitat Valenciana desde la aprobación del Estatut y el sexto del Partido Popular. En su discurso de investidura, al que llegaba sin haber alcanzado un pacto con Vox, se centró en las críticas al Pacto Verde europeo, y en la necesidad de un "control real" sobre la inmigración ilegal. Ambos, junto con las obras hídricas, eran exigencias de la formación de Santiago Abascal en las negociaciones. El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos ha advertido tras la toma de posesión que van a "fiscalizar desde ya" la acción de gobierno de Pérez Llanos y ha negado que su apoyo "no es un cheque en blanco" sobre todo teniendo en cuenta, ha dicho, "el pasado y el presente del PP".

PSPV y Compromís critican a Pérez Llorca por no exigir a Mazón el acta El discurso de Pérez Llorca según el síndic del PSPV, José Muñoz, ha sido "pura retórica" y no ha desvelado cuáles van a ser las "líneas básicas" de su gobierno. "No se puede decir que pide perdón a las víctimas", ha dicho Muñoz, cuando la principal exigencia de las víctimas es que Mazón abandone su acta de diputado, pero no solo mantiene el acta sino que además el PP lo ha nombrado portavoz de una comisión de Les Corts que hace dos años que no se reúne. Muñoz ha exigido al nuevo president que hable de los "pactos reales", que diga cuál es su "agenda oculta" porque en definitiva, "encubrió a Mazón durante un año" y ha asegurado que salen "decepcionados" del pleno "teniendo la sensación de que es más de lo mismo, una sarta de mentiras". 01.28 min La oposición exige a Pérez Llorca que pida a Mazón su acta tras tomar posesión como president Además, ha acusado al PP de "doble moral" porque mientras parece que "intentan pasar página" con Mazón, y lo sientan en la última fila del hemiciclo, en los pasillos "los actos de reconocimiento del PP son los mismos que cuando era president tanto en la forma como en el fondo". El PP ha "asumido la mentira como una forma de hacer política", según el portavoz, que de nuevo ha insistido en la necesidad de que se celebren elecciones en la Comunidad Valenciana: "Más pronto que tarde habrá elecciones y la dignidad volverá al Palau con la verdad por delante". Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado a Pérez Llorca por haber afirmado que las administraciones no estuvieron a la altura cuando "hace apenas medio mes" defendía el papel del Consell que presidía Mazón. "¿Si no estuvieron a la altura quiere decir que va a cesar a todo el Consell porque no estuvo a la altura el día 29? Es una pregunta que la dejamos ah", ha dicho Baldoví. Baldoví ha criticado que "lo primero" que ha hecho Pérez Llorca no ha sido pedir perdón a las víctimas de la dana sino designar a Mazón como portavoz de una comisión en Les Corts, algo que ha calificado de "insulto a las víctimas" y ha advertido que el nuevo president debería exigirle que entregue su acta y que vaya a declarar ante la jueza.