La jueza de la dana añade a la lista de víctimas a un hombre que murió tras pasar la noche empapado en su bajo

La jueza que investiga la gestión de la dana de Valencia ha contabilizado una persona más a la lista de fallecidos de la riada y ha ascendido el número de víctimas a 230. Se trata de una de las personas que falleció en el hospital La Fe de Valencia el 3 de noviembre, un hombre de 74 años.

El fallecido estuvo mojado toda la noche del 29 de octubre, no pudiendo refugiarse en otro lugar que no fuese su planta baja inundada. Además, padecía patologías previas. Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, la jueza ha tomado decisión tras recibir la petición del hijo del fallecido y haber consultado la documentación con el hospital de La Fe.

Del mismo modo, el auto apunta a que "están en proceso de análisis otras nueve personas fallecidas, respecto de las que se ha hecho petición ante este Juzgado por sus familiares, de que sean reconocidas como víctimas mortales de la DANA".

El informe del forense, del pasado mes de noviembre, constata que el hombre estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de Catarroja, ya que, como consecuencia de la entrada de agua, no pudo refugiarse ni acudir a otro lugar.

Al haber estado toda la noche en agua fría, la limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico derivó en que esta persona, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, "conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de València".

Además, este martes la magistrada también ha incorporado a la causa dos videos de la llegada del ya 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y al edificio donde estaba constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a última hora de la tarde del 29 de octubre, a las 20.28 horas.

La Conselleria de Emergencias, en respuesta a un oficio de la magistrada del pasado 21 de noviembre de 2025, ha adjuntado dos videos que muestran esa llegada y que, a través de una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, han quedado unidos al procedimiento.