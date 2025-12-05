Llorca afirma que "no había constancia de víctimas" en el Cecopi y la oposición habla de "negligencia" en la gestión

El día de la dana, entre las 13.00 y 14.00 horas, la consejera de Emergencias Salomé Pradas informó a Carlos Mazón y a su jefe de gabinete de que la situación se complicaba en la zona del barranco del Poyo y que se había registrado una víctima mortal en Utiel. Sin embargo, el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegura que "no había constancia oficial de víctimas" 24 horas después de la trágica riada.

El acta notarial con los mensajes de WhatsApp de la exconsellera valenciana Salomé Pradas ha desvelado este viernes, por un lado, que Carlos Mazón ya había sido informado de la complicada situación en el barranco del Poyo y, por otro, que su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, instó a Pradas a que no confinara a la población, pese al aviso de que la situación estaba "muy muy mal".

Una información que ha sorprendido al nuevo president en una visita oficial a la zona cero de la dana, la primera que hace desde su toma de posesión el pasado 2 de diciembre. Allí, cuestionado por los mensajes, ha asegurado que estuvo al día siguiente en el Cecopi junto a otros diputados valencianos y que nadie les informó de que hubiera víctimas mortales.

Llorca ha justificado este desconocimiento en la falta de una confirmación. "No había constancia oficial de víctimas por la riada y yo creo que habrá que entender que a veces, hasta que no haya una confirmación oficial o hasta que el juzgado de guardia comunica esa información, a lo mejor ese dato no se puede utilizar", ha declarado ante los medios de comunicación.

El president, que ha asegurado que respeta el proceso judicial, ha agregado que para "recobrar la normalidad" es necesario saber "qué pasó" con exactitud. "Hay muchas cuestiones que son trascendentes para determinar quién puede tener responsabilidad judicial y otras que no", ha señalado. Cuestionado sobre si le preocupa que las consecuencias que este tipo de informaciones puedan tener sobre su Gobierno, ha asegurado que a él lo que le preocupa es "asumir la labor" que le corresponde como jefe del Consell. Desde la dirección nacional del PP, mientras tanto, rechazan hacer declaraciones sobre los mensajes.

PSOE y Compromís tachan de "negligencia" la gestión En otros mensajes intercambiados entre Pradas y Mazón, la consellera le traslada su preocupación por la situación del Poyo. "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más me preocupa es zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro. Acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo", escribe a las 13.03 horas. El entonces jefe del Govern responde: "Cojonudo". Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha vuelto a exigir que Mazón entregue el acta de diputado y que el PP deje de "encubrir la negligencia que ha costado 230 vidas". "Es insoportable tanta indignidad. Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada", ha denunciado a través de sus redes sociales. Para la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la publicación de estos mensajes supone "un antes y un después". "Que en este momento tenga estatuto de expresidente, que se esté parapetando en un sueldo y un aforamiento. Es intolerable que el PP en su conjunto lo esté escudando y protegiendo", ha aseverado Bernabé. ““ El síndic socialista en las Cortes valencianas, José Muñoz, también ha cargado con dureza contra el PP. A su juicio, los mensajes que han salido a la luz "son absolutamente demoledores" y demuestran tres cosas: que Mazón "era quien estaba detrás de la toma de decisiones" y que su gabinete no "permitía" a Pradas actuar; que esta nueva información contradice "la estrategia" del PP sobre "el apagón informativo" y que "el responsable del retraso en el envío" del ES-Alert fue el propio Mazón. "Siempre supieron lo que estaba pasando el 29 de octubre", ha insistido en un vídeo remitido a los medios de comunicación. Asimismo, ha señalado que el nuevo Govern ha "premiado" al expresident valenciano con "un plus en esa comisión para que pueda cobrar más". "Pérez Llorca tiene la obligación moral, si quiere reparar un poco el dolor de las víctimas, de exigirle ese acta de diputado a Carlos Mazón, que acabe con ese aforamiento y que vaya a declarar ante la jueza de Catarroja para explicarnos todo lo que hizo durante ese 29 de octubre". Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dirigido también las críticas a Génova. "¿Y a Feijóo, 'informado en tiempo real', también le pareció todo cojonudo?", ha cuestionado en X. Igualmente duro ha sido el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, quien ha asegurado que los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia demuestran que "su negligencia fue aún más grave de lo que pensábamos". "Todos sabían lo que estaba pasando y no solo no hicieron nada, sino que frenaron medidas absolutamente necesarias y urgentes", ha expresado en declaraciones remitidas por los medios. Por ello, ha exigido que Pérez Llorca reclame el acta de diputado de Mazón. "Mantener a ese personaje tan nefasto en su grupo parlamentario es un insulto a las víctimas y al conjunto del pueblo valenciano", ha advertido. El jefe de gabinete de Mazón frenó a Pradas tras avisar que la cosa estaba "muy mal" y había un muerto: "De confinar nada" Mª Carmen Cruz Martín