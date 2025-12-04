El subdirector de Emergencias afirma a la jueza de la dana que planteó el envío de la alerta a las 17:15 y a las 17:38 horas

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha afirmado este jueves ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que planteó el envío del mensaje de alerta, el ES-Alert, a la población sobre las 17.15 horas, ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena, y que lo volvió a sugerir a las 17.38 horas.

“🔴 Declaración ante la jueza de la dana del subdirector general de Emergencias. Jorge Suárez señala a Pradas por el retraso en el envío de la alerta a la población



▪️Asegura que a las 18.30 ya tenían un borrador redactado



🎙️@AnaGalarzaF | @RTVEValencia pic.twitter.com/VHbwQgjZqJ“ — Radio 5 (@radio5_rne) December 4, 2025

Suárez estaba citado a declarar como testigo este jueves ante la jueza de Catarroja por ser el técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Fue además quien acompañó a la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa, durante la jornada del 29 de octubre, y también en el Cecopi.

Precisamente Suárez es, junto al ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, una de las personas sobre las que diferentes dirigentes políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana.

Asegura que pidió que se recomendara refugiarse en alturas Según fuentes presentes en la declaración, Suárez ha relatado una cronología de lo que sucedió aquel día, y ha afirmado que ya antes del inicio de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), se hablaba del envío de un mensaje de aviso a la población, pues previamente habían visto imágenes de personas en los tejados en Utiel y Requena. También ha asegurado que no se le hizo caso cuando pidió que el Es-Alert recomendará refugiarse en alturas y que le "preocupaba" las personas atrapadas. El subdirector de Emergencias ha revelado que a las 18.30 horas ya tenían un borrador redactado, pero ha culpado del retraso del envío a Pradas y también al otro investigado en la causa, el ex secretario de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso; así como al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, porque había debate sobre si había que confinar o no a la población y porque querían avisar antes con los alcaldes de la zona afectada. Además, Suárez ha señalado que se demoró también por correcciones lingúísticas en su versión en valenciano, así como por las dudas planteadas por la exconsellera Salomé Pradas sobre si se podía usar la expresión "permanezcan en sus casas", pues podía interpretarse como un confinamiento. En este sentido, también ha explicado que se decidió sustituir 'se solicita suspender desplazamientos' por 'se ruega evitar' para que no fuera tan impositivo. Finalmente, ha señalado, a las 19:00 horas, la exconsellera dijo que se iba a enviar el mensaje de alerta, y él mismo planteó también recurrir a los medios de comunicación, para poder llegar a más gente, por todas las vías posibles. Inicialmente, solo se iba a enviar a unas comarcas concretas, pero a las 19:30 horas, había información generalizada de cómo estaba la situación en toda la provincia, por lo que se decidió ampliar las zonas a las que se remitiría el mensaje. En cuanto al momento en que Pradas dio el sí definitivo, el testigo ha asegurado que eso fue a las 19:45 horas, dos minutos después de que la exconsellera hablara con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.