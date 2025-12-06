Las víctimas de la dana exigen a Pérez Llorca que Mazón entregue el acta como condición para reunirse

Dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana —la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O— han exigido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que reclame el acta de diputado a su antecesor, Carlos Mazón como condición para una hipotética reunión.

En un comunicado conjunto difundido este sábado, las asociaciones se muestran "absolutamente indignadas" con los mensajes y las conversaciones que el día de la tragedia mantuvo la exconsellera e imputada en la causa penal de la dana, Salomé Pradas, cruzó con Mazón y con el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

En uno de los mensajes que Prada ha entregado a la jueza que investiga la gestión de la dana, la exconsellera alertaba a Mazón esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo". Además, Pradas mandó un mensaje al jefe de Gabinete del expresidente a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Reclaman "medidas políticas" Los colectivos de víctimas, que se preguntan si desde el Consell "dejaron morir" a sus familiares, exigen a Pérez Llorca "medidas políticas y transparencia inmediata", la primera de ellas que reclame el acta de diputado de Carlos Mazón. "Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión", han advertido. Además, reclaman la "ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año" porque, según han argumentado, "nuestra sociedad no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten". También solicitan "la retirada de confianza y el cese de quienes han defendido públicamente esta versión" y, con ello, la destitución de "todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen", entre ellas la vicepresidenta primera, Susana Camarero, el conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira, y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Por último, reclaman al Consell la "colaboración plena" con la investigación judicial y que "todas las personas citadas y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre".

"Absolutamente indignadas" Las asociaciones aseguran estar "absolutamente indignadas" tras conocer los mensajes entre Pradas, Mazón y Cuenca, unas conversaciones que, a su juicio, confirman "aquello que durante un año se nos negó: que sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica, que sí ocultaron o negaron la información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación y que nos han mentido durante meses". "No son sospechas, son pruebas documentales que nos golpean, que golpean la conciencia pública y que exigen respuestas inmediatas", han expresado. En primer lugar, los colectivos han subrayado que estas conversaciones "muestran avisos simultáneos sobre el incremento de caudal en el barranco del Poyo y el río Magro, así como la declaración de alerta hidrológica", lo que "desmiente la versión del Consell sobre la supuesta ausencia de información previa". Además, han incidido en que los mensajes de José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, y las "instrucciones de calma o no confinar frenaron el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo". "Esta actitud no es menor, es potencialmente letal", han advertido.