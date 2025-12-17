Más allá de Doña Manolita y La Bruixa d'Or: ¿qué hay detrás del éxito de las administraciones revelación?

Aunque en España hay más de 10.000 puntos de venta de la Lotería, hay un puñado de administraciones que destacan sobre todas las demás por número de ventas y tradición. Están, por supuesto, Doña Manolita en Madrid y La Bruixa d'Or en Sort (Lleida), las dos más famosas de España, pero en los últimos años una nueva generación de locales se han situado entre las que más premios venden.

Entre ellas está Lotería Manises, cuyo éxito ha situado a esta población valenciana de 30.000 habitantes como el municipio más afortunado en los últimos años. También aparece El Perolo, en San Pedro del Pinatar (Región de Murcia) y La Chasnera, conocida como "La gasolinera de la suerte", en Tenerife. Aunque Loterías y Apuestas del Estado no ofrece datos de venta de décimos por administración, sí que es posible esbozar un mapa de las más afortunadas y entender el porqué de su éxito.

Ante todo, conviene aclarar que el hecho de que una administración venda más que otra no es solo cuestión de suerte, sino más bien de estadística. Si reparte décimos de muchos números distintos, es más probable que alguno de esos décimos sea premiado. Y si consigue un premio grande, atrae más ventas y, por tanto, amplía la capacidad de vender y ganar más premios, en un círculo virtuoso. Es la estrategia que han seguido Lotería Manises, la tercera en ventas en España, y El Perolo, la cuarta, según las cifras recabadas por DatosRTVE y las obtenidas por el medio Público de SELAE a través del Portal de Transparencia.

El Perolo: "innovación" y vender muchos números distintos El nuevo gerente de El Perolo, Miguel Ángel Zapata, tenía muy clara la estrategia cuando se hizo cargo de esta administración murciana en 2016. "Queremos que por primera vez caiga un premio 'Gordo' en la ciudad y para conseguirlo, vamos a vender muchos números diferentes", explicaba entonces a RTVE Noticias. Se propuso repartir un total de 150.000 décimos de 19.717 números distintos, que es la cifra exacta de habitantes mayores de 18 años censados en esta localidad del litoral del Mar Menor. Con esa cifra, las posibilidades de dar uno de los 13 premios importantes ascenderían hasta un 94%. El tiempo le dio la razón. Desde entonces, ha repartido cinco Gordos (2017, 2018, 2020, 2022 y 2023) y otros 43 premios grandes, situándose en la última década como "la que más premios mayores ha repartido". En 2023 fue la administración que más números distintos vendía, casi 50.000, mucho más que los que se propuso al llegar a hacerse cargo del establecimiento, y muchísimo más que los apenas 300 números distintos que vendían hace una década. Además de vender muchos décimos distintos, Zapata señala a este medio que la clave es "la innovación": han apostado por estrategias comerciales originales, como presentar un décimo perfumado, uno con realidad aumentada o, este año, la Ruta de la Suerte. En este Camino de Santiago sui géneris, Zapata ha recorrido a pie en varias etapas el trayecto entre San Pedro del Pinatar y el Teatro Real de Madrid, acompañado en cada una de ellas por filósofos, actores, deportistas o comunicadores, con los que ha reflexionado sobre el azar. ““

Lotería Ormaechea, tres generaciones repartiendo premios Difícilmente se podría catalogar a Ormaechea como una administración revelación. Desde que Concepción Ormaechea se hizo cargo de este establecimiento bilbaíno en 1941, primero en el Casco Viejo y luego en Indautxu, cerca de San Mamés, son ya tres las generaciones que llevan repartiendo premios. En los últimos años, han vendido ocho y el último Gordo cayó en 2022. "Hay quien juega al mismo número de la lotería de Navidad desde hace tres generaciones" ANA BELÉN GARCÍA FLORES Buena parte de su éxito se lo deben al empuje de la abuela Ormaechea, que arrancó su fama vendiendo boletos en los portales y se aventuró como una pionera en técnicas de marketing. "Siempre indagó cómo innovar, buscando una ubicación mejor para el local y también creó unas cuñas radiofónicas que te avisaban del premio con canciones y que se hicieron muy famosas", explicaba a RTVE Noticias su copropietario Sergio Echebarría.

La Chasnera, la "Gasolinera de la suerte" En la autopista sur de Tenerife, una gasolinera recibe por estas fechas a cientos de personas que hacen cola, pero no para surtirse de combustible, sino de décimos. En los últimos cinco años, este atípico establecimiento cercano al aeropuerto ha vendido 25 premios, entre ellos tres Gordos. José Miguel González, dueño de la estación de servicio, vendió 200 millones del primer Gordo en 2013, y desde entonces su popularidad se ha disparado. "A partir del 2013 hemos dado prácticamente premios cada año, hemos logrado hasta dar cinco quintos", explicaba a RNE González el año pasado. Al ubicarse en un punto tan turístico, atrae incluso autobuses llenos de visitantes, señalaba. El dueño del local está siendo juzgado por un posible caso de blanqueo de capitales por la compra de otra gasolinera en la isla. 07.20 min La gasolinera de la suerte de Tenerife donde casi siempre toca la lotería de navidad

Lotería Manises, "desde 2010 repartiendo premios de forma ininterrumpida" La suerte parece haber sonreído a Manises. En la localidad valenciana, una de las más afortunadas de España, el Gordo ha caído en siete ocasiones: 1971, 1986, 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023. Los últimos cinco, los más recientes, los repartió la misma administración, Lotería Manises, que se sitúa desde hace 2018 como la tercera en ventas en España. En 2024 vendió más de 600.000 décimos, muy lejos de la media de 38.000 que venden las administraciones españolas. Al ser preguntado sobre cuál es el truco para haber llegado a esta privilegiada posición, su administrador, Rafa Sanchís, responde entre risas: "Repartir Gordos de Navidad". "Llevamos desde 2010 repartiendo premios de forma ininterrumpida", recuerda. Haber vendido cinco primeros premios "es una barbaridad" y "la gente busca ese tipo de rachas". Cada vez son más quienes se acercan a buscar "la suerte de Manises". Su estrategia, como la de El Perolo, es vender décimos de muchos números distintos, lo que aumenta la probabilidad de que toque alguno de ellos, aunque se reparta menos dinero en total. De hecho, en los últimos años ha competido con la administración murciana por el primer puesto en variedad de números vendidos. De Manises a Boñar: los pueblos más afortunados con el Gordo de la Lotería de Navidad Á. CABALLERO

La Bruixa d'Or, lejos de sus mejores tiempos Fundada en 1986, fue una de las pioneras en la venta por internet desde los noventa, lo que explica parte de su éxito, especialmente en los primeros años 2000. Ha vendido cuatro Gordos, en 2003, 2004, 2007 y 2017, pero en los últimos años su tirón parece estar reduciéndose. No aparece entre las diez que más venden ni por cantidad de premios ni en dinero potencialmente repartido en los últimos cinco años. Y aunque en 2024 seguía siendo la segunda por venta de décimos -siempre según los datos de Público-, en la última década ha pasado de pisarle los talones a Doña Manolita, con 1,7 millones de décimos vendidos en 2014 a ver amenazada su posición con 1,1 millones de décimos vendidos el año pasado. La administración sufrió un boicot por parte de los compradores catalanes tras el cambio de su sede fiscal a Madrid por el 'procés' independentista en 2017, del que no se ha recuperado. Diez curiosidades que no sabías de La Bruixa d'Or