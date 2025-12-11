De Manises a Boñar: los pueblos más afortunados con el Gordo de la Lotería de Navidad

En la Lotería de Navidad, la suerte va por barrios y por pueblos. En los más de 200 años de sorteo, el Gordo ha agraciado tanto a grandes capitales como a ciudades medianas y a localidades de apenas unas decenas de habitantes, pero hay algunos municipios que han atraído especialmente a la suerte.

En términos absolutos, Madrid es la ciudad que más veces ha vendido el primer premio, en 84 ocasiones, algo lógico por el volumen de población de la capital española. Le siguen Barcelona (44 veces), Sevilla (19), Bilbao (16) y Valencia (15), según datos de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas (SELAE).

Pero es al analizar el número de veces que ha tocado el Gordo en relación con la población de la localidad cuando aparecen los resultados más llamativos. Uno de los municipios más agraciados es Manises, donde viven poco más de 30.000 personas. En esta localidad de la periferia de Valencia ha tocado el primer premio de la Lotería de Navidad en siete ocasiones.

"La suerte de Manises" Aunque ya cayó aquí en 1971 y 1986, ha sido en los últimos años cuando la suerte ha sonreído más al municipio valenciano: ha tocado en 2012, 2013, 2018, 2022 y 2023. Para entender esta concatenación de premios hay que fijarse en la Administración de Lotería Manises, que ha vendido estos últimos cinco premios y se sitúa como la tercera que más vende de España, por detrás de Doña Manolita en Madrid y La Bruixa d'Or en Sort (Lleida). "Son siete veces las que se ha repartido el premio en Manises, es una barbaridad", asegura a RTVE Noticias el administrador de este negocio, Rafa Sanchis. Su administración, cuenta, lleva vendiendo premios -no solo el Gordo- ininterrumpidamente desde 2010. "Al final es un atractivo que va gustando mucho a la gente y cada vez nos visitan más personas buscando la suerte de Manises", apunta.

El Gordo viaja de los Pirineos al Mar Menor Le sigue la localidad murciana de San Pedro del Pinatar (28.000 habitantes), junto al Mar Menor. Allí, la administración El Perolo ha vendido cinco primeros premios en menos de una década, concretamente en 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023. "Somos la administración que en los últimos diez años ha vendido más premios mayores de todo el país", cuenta a este medio su administrador, Miguel Ángel Zapata. Por detrás está el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, con 57.000 habitantes. Allí se han vendido cinco décimos, y su éxito se vincula también al de una administración en concreto, la de La Chasnera, conocida como "la gasolinera de la suerte". Curiosamente, las fechas en las que se ha vendido el Gordo coinciden con las de San Pedro del Pinatar: 2017, 2018, 2020, 2022 y 2023. No podía faltar en esta lista Sort, una localidad de apenas 2.000 habitantes en Lleida que desde hace años hace honor a su nombre (suerte en catalán). La Bruixa d'Or, toda una institución de la localidad pirenaica, ha logrado atraer al Gordo en cuatro ocasiones: 2003, 2004, 2007 y 2017. La fortuna también sonríe a Galicia. En O Porriño (Pontevedra, 20.000 habitantes), la Administración "El X de la suerte" ha repartido cuatro "gordos" en 2018, 2020, 2022 y 2023. Y en la Comunidad de Madrid, más allá de la capital, destaca Torrejón de Ardoz (141.000 habitantes), donde ha tocado también en cuatro ocasiones (1988, 2017, 2018 y 2022). El Gordo, vendido aquí: las administraciones más afortunadas de la Lotería de Navidad Paula Guisado / Cristina Pozo (DatosRTVE)

Boñar, el pueblo de la fortuna En la montaña leonesa se encuentra uno de los pueblos más pequeños en los que ha caído el Gordo, y no lo ha hecho una vez sino tres. Boñar, con menos de 2.000 habitantes, parece desafiar la lógica del azar y ha sido agraciado con el primer premio en 1988, 2014 y 2020. Son más ocasiones que en la propia capital provincial, donde el primer premio ha tocado dos veces. Y cuando la suerte sonríe a pueblos pequeños, se dan historias únicas, como la de Sodeto, en Huesca. Esta localidad de solo 200 habitantes tuvo la inmensa suerte de que el Gordo le tocara a prácticamente todos los vecinos en 2011, gracias a que la Asociación de Amas de Casa del pueblo repartieran los décimos puerta por puerta. Pero realmente no fueron todos los vecinos los agraciados. Un director de cine griego afincado en la localidad, Costis Mitsotaki, fue el único que no compró un décimo ni una participación, ya que las amas de casa no llegaron hasta su hogar. La historia recorrió todo el mundo y apareció en The New York Times. Sin embargo, la Lotería le proporcionó un tema sin igual para uno de sus documentales. En "Cuando toca", retrató la alegría de sus vecinos aquel mágico 22 de diciembre y el cambio en un pueblo azotado por la crisis y la sequía.