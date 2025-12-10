'La Natividad de la Virgen' de Juan García de Miranda ilustra los décimos de la Lotería de Navidad 2025

La sagrada familia es un tema recurrente en los cuadros que adornan los décimos de la Lotería de Navidad, pero este año Loterías ha escogido un motivo menos frecuente para ilustrar los billetes del sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Sigue siendo una estampa religiosa, pero se trata del nacimiento de María de Nazaret pintado por un artista barroco.

El cuadro del Museo del Prado, que muchos llevan en su bolsillo sin darse cuenta, es La Natividad de la Virgen de Juan García de Miranda (1677-1749), un óleo sobre lienzo sin fecha cierta de ejecución, datado a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.

El lienzo, de 166 centímetros de largo por 118 de alto, procede del Museo de la Trinidad en cuyo inventario del año 1865 se catalogaba como "cuadro anónimo de la escuela sevillana". En la actualidad, se puede ver en el Museo de Salamanca, que lo tiene en depósito desde hace medio siglo.

Décimo de la Lotería de Navidad 2025

La descripción inicial de la pintura rezaba: "La natividad de nuestra señora, a la izquierda del espectador en primer término se ve una mujer arrodillada con saya encarnada, con pañales en las manos y a la derecha San Joaquín sentado en un sillón, figuras de cuerpo entero y un tercio del natural".

En el referido inventario de 1865 se detallaba que el cuadro era del último tercio del siglo XVII y se añadían más detalles para identificarlo: "En un edificio de arquitectura del Renacimiento y en una estancia junto a un pórtico, se ve en un lecho a Santa Ana y delante varias figuras y un ángel lavando a la recien nacida".

'La Natividad de la Virgen' de Juan García de Miranda. © Museo del Prado

¿Quién era Juan García de Miranda? Juan García de Miranda nació y murió en Madrid, pero era de origen asturiano. Manco de nacimiento, pintó siempre con la mano izquierda y sostenía la paleta con el muñón del brazo izquierdo. Además de formarse con Juan Delgado, tuvo acceso a las colecciones reales del Palacio Real, por lo que conoció la pintura de los venecianos, la de los flamencos, la de su gran maestro Rubens, y la de Velázquez. Tuvo un temprano acceso a la corte de Felipe V, y en 1714 realizó el retrato de La reina María Luisa Gabriela, lienzo que se puede admirar en la embajada española en Roma. Diez años después, el Consejo de Castilla le otorgó junto a Antonio Palomino el monopolio de las tasaciones de pintura que se hiciesen en Madrid, lo que provocó las protestas de otros pintores, que obtuvieron al año siguiente una extensión del privilegio.