'La Natividad de la Virgen' de Juan García de Miranda ilustra los décimos de la Lotería de Navidad 2025
- El décimo del sorteo del 22 de diciembre está ilustrado con un óleo del Museo del Prado
- El cuadro se puede ver en el Museo de Salamanca que lo tiene en depósito
La sagrada familia es un tema recurrente en los cuadros que adornan los décimos de la Lotería de Navidad, pero este año Loterías ha escogido un motivo menos frecuente para ilustrar los billetes del sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Sigue siendo una estampa religiosa, pero se trata del nacimiento de María de Nazaret pintado por un artista barroco.
El cuadro del Museo del Prado, que muchos llevan en su bolsillo sin darse cuenta, es La Natividad de la Virgen de Juan García de Miranda (1677-1749), un óleo sobre lienzo sin fecha cierta de ejecución, datado a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.
El lienzo, de 166 centímetros de largo por 118 de alto, procede del Museo de la Trinidad en cuyo inventario del año 1865 se catalogaba como "cuadro anónimo de la escuela sevillana". En la actualidad, se puede ver en el Museo de Salamanca, que lo tiene en depósito desde hace medio siglo.
La descripción inicial de la pintura rezaba: "La natividad de nuestra señora, a la izquierda del espectador en primer término se ve una mujer arrodillada con saya encarnada, con pañales en las manos y a la derecha San Joaquín sentado en un sillón, figuras de cuerpo entero y un tercio del natural".
En el referido inventario de 1865 se detallaba que el cuadro era del último tercio del siglo XVII y se añadían más detalles para identificarlo: "En un edificio de arquitectura del Renacimiento y en una estancia junto a un pórtico, se ve en un lecho a Santa Ana y delante varias figuras y un ángel lavando a la recien nacida".
¿Quién era Juan García de Miranda?
Juan García de Miranda nació y murió en Madrid, pero era de origen asturiano. Manco de nacimiento, pintó siempre con la mano izquierda y sostenía la paleta con el muñón del brazo izquierdo. Además de formarse con Juan Delgado, tuvo acceso a las colecciones reales del Palacio Real, por lo que conoció la pintura de los venecianos, la de los flamencos, la de su gran maestro Rubens, y la de Velázquez.
Tuvo un temprano acceso a la corte de Felipe V, y en 1714 realizó el retrato de La reina María Luisa Gabriela, lienzo que se puede admirar en la embajada española en Roma.
Diez años después, el Consejo de Castilla le otorgó junto a Antonio Palomino el monopolio de las tasaciones de pintura que se hiciesen en Madrid, lo que provocó las protestas de otros pintores, que obtuvieron al año siguiente una extensión del privilegio.
Restauró Las meninas
Tras el incendio del Real Alcázar en 1734, se convirtió junto a Andrés de la Calleja en restaurador oficial, y trabajó directamente sobre los lienzos salvados del fuego, entre ellos Las meninas. La figura de la infanta Margarita tenía un orificio en la mejilla izquierda y lo arregló con tanto tino, que su intervención se respetó en la restauración de 1984.
El 15 de abril de 1735, conseguió el título de pintor de cámara. Lo más importante de su producción pictórica son las obras realizadas para diversos conventos e iglesias; a esos encargos pertenecen Escena de la vida de san Diego de Alcalá o la Curación y acción de gracias del príncipe don Carlos, de interés por lo infrecuente de su iconografía.
García de Miranda también dedicó cuatro cuadros a la vida de santa Teresa de Jesús, el más interesante es La educación de santa Teresa inspirado en la pintura holandesa de ambientes burgueses.
La Natividad de la Virgen, que aparece en los décimos de la Lotería de Navidad de este año, sería un cuadro de su época temprana cuya datación es incierta, pero 300 años después de la muerte del pintor ha alcanzado una difusión impensable en su época. En concreto, 198 millones de reproducciones del lienzo del pintor manco que nunca soñó con tamaña gloria póstuma.
