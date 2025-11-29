Lotería de Navidad 2025: decálogo para no caer en estafas

El sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad reparte cada 22 de diciembre miles de millones de euros en toda España, una cita con la suerte que los ciberdelincuentes aprovechan como gancho para intentar hacerse con nuestro dinero. Para evitar caer en estafas relacionadas con la Lotería de Navidad, en VerificaRTVE te ofrecemos un decálogo de recomendaciones.

00.37 min Decálogo para no caer en estafas en la Lotería de Navidad

1. Loterías no manda un email a los premiados La empresa estatal Loterías y Apuestas del Estado no contacta por email con los ganadores de los premios del sorteo del Gordo. Por mucho que insistan los ciberdelincuentes, no vas a recibir ningún correo electrónico de Loterías y Apuestas del Estado para informarte de que has ganado un premio. Si recibes un correo con ese contenido, se trata de una suplantación que encubre una estafa. No interactúes con ese correo.

2. Ni "El Gordo de Navidad" ni "El Gordo Lotería Primitiva" "El Gordo de Navidad" y "El Gordo Lotería Primitiva" son dos denominaciones utilizadas por los ciberestafadores cuando te mandan un correo electrónico falso tratando de engañarte con el gancho de que vas a cobrar un premio. Borra el email y no interactúes con el emisor.

3. Si no has jugado, no puedes ganar Es una premisa básica que recuerda Loterías y Apuestas del Estado cuando avisa del riesgo de estafas: "No se puede ganar en ningún sorteo si antes de su celebración no has comprado un décimo". Los ciberdelincuentes recurren una y otra vez al gancho de que te ha tocado un premio que ahora debes reclamar, pero es un bulo. Loterías lo deja claro: "Desconfía siempre de una notificación de un premio de un sorteo en el que no crees haber participado, dado que esta práctica constituye un timo frecuente".

4. Nunca tienes que pagar ni dar tus datos para cobrar un premio Sea cual sea la cuantía económica del premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad, nunca tienes que efectuar ningún pago para poder proceder al cobro. Lo que sí es imprescindible para el cobro es presentar el décimo premiado. Son premios que se conceden al portador del décimo, por lo que no hay que facilitar datos personales para cobrar.

5 La Lotería de Navidad solo se puede comprar en España Desconfía de las páginas web que te ofrezcan comprar décimos de Lotería de Navidad en comercios localizados fuera de España. Los décimos solo pueden adquirirse en puntos de venta oficiales en España y también en Andorra, así como en páginas web directamente vinculadas con las administraciones autorizadas. Puedes encontrar el punto de venta más cercano en el buscador de Loterías y Apuestas del Estado.

6. Nunca compres décimos por menos de 20 euros Tanto el precio del décimo como el del billete completo son importes fijos, por lo que no debes confiar en ningún caso en vendedores que ofrezcan estas particiones por debajo del precio legal (20 euros el décimo y 200 el billete completo). No hay ofertas ni rebajas en la compra del Sorteo Extraordinario de Navidad.

7. No pagues más de 4 euros de recargo por décimo Hay organizaciones y entidades que venden participaciones del Sorteo de Navidad de la Lotería con un recargo económico para poder recaudar fondos. Esta práctica está autorizada por la ley que rige los sorteos de Loterías y no debe superar nunca los 4 euros por décimo. La norma establece que el sobreprecio en las participaciones sea cual sea la cuantía de las mismas, no debe ser mayor al 20% del importe jugado. Ten en cuenta que las administraciones de Loterías no pueden vender participaciones con recargo.

8. En Internet compra en páginas seguras y revisa su "aviso legal" Puedes comprar tu décimo de la Lotería de Navidad por Internet, ya sea a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o por otros portales web. Comprueba que el portal es seguro (busca el símbolo del candado y revisa su "aviso legal", en el que debe figurar la administración, el CIF y un email o teléfono de contacto).

9. Así puedes comprobar que un décimo no es falso Para evitar la compra de décimos falsos, te explicamos en qué debes fijarte cuando compras un décimo. Cada décimo legítimo debe mostrar el sello de la administración de Loterías que lo vende y un código de barras único, dos elementos distintivos que deben ser legibles por completo para poder comprobar su autenticidad. El décimo debe incluir también el sello de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) Si tienes dudas sobre un décimo, consulta en un punto de venta oficial y, si es falso, comunícalo a Loterías y Apuestas del Estado y a las fuerzas de seguridad.