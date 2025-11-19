Cómo comprar un décimo de la Lotería de Navidad 2025 por internet paso a paso y sin colas

Se acerca ya la fecha de la Lotería de Navidad, uno de los sorteos más esperados del año. Gracias a internet, comprar un décimo en línea es una opción cómoda y segura, con la que es posible evitar las largas colas en las administraciones de lotería. Te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

¿Dónde comprar un décimo online? La opción más segura es acudir a la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, aunque muchas administraciones tienen página propia donde se puede adquirir un décimo.

Cómo comprarlo paso a paso En caso de que optes por la primera opción, este es el proceso: Elige tu número: accede a la web de Loterías y Apuestas del Estado y escribe el número que desees. Esta página también ofrece la posibilidad de elegir un número capicúa -es decir, cuyas cifras sean simétricas (por ejemplo 12321)-, sin cifras repetidas consecutivas (como 12345) o no quebrado -con la centena diferente de cero-. Comprueba la disponibilidad. Atención porque no todos los números están disponibles. Selecciona la cantidad: Puedes comprar hasta diez décimos de un mismo número en línea. En otras páginas también es posible comprar participaciones (fracciones de un décimo). Añade al carrito y completa el pago tras introducir tus datos personales. Recibe tu confirmación: tras finalizar la compra, recibirás un correo electrónico con la imagen de tu décimo y un justificante de compra. Comprueba tu décimo: el día del sorteo, el 22 de diciembre, podrás verificar si tu número ha sido premiado a través de la web o app de la administración donde lo compraste.

Pautas para identificar ofertas sospechosas Si eliges comprar en otra página, es importante verificar que la página de venta cumple con varios requisitos y así evitar caer en fraudes. Candado en la barra de direcciones : la URL de las páginas oficiales deben contener los caracteres "https" al inicio. La "s" aporta una mayor seguridad.

: la URL de las páginas oficiales deben contener los caracteres "https" al inicio. La "s" aporta una mayor seguridad. Dominio fiable : desconfía de webs cuyo nombre sea confuso y presta atención para comprobar que no sea una imitación de otras reconocidas.

: desconfía de webs cuyo nombre sea confuso y presta atención para comprobar que no sea una imitación de otras reconocidas. Opiniones de usuarios: revisar comentarios en foros o redes sociales sobre la reputación del sitio puede ayudar a comprobar su fiabilidad Las redes sociales y los correos electrónicos son un canal frecuente para estafas. Anuncios publicitarios que prometen décimos a precios reducidos o accesos directos a números exclusivos pueden redirigir a sitios falsos diseñados para robar datos personales y bancarios (phishing). La Policía Nacional recomienda no confiar en mensajes no solicitados y siempre verificar la fuente antes de realizar cualquier transacción. Las estafas amenazan la ilusión de la Lotería de Navidad: algunos consejos para evitar fraudes

Pasos después de adquirir el décimo online Una vez que has comprado tu décimo online para la Lotería de Navidad, no está de más tomar medidas adicionales para protegerlo. Guardar el archivo en varias ubicaciones, como un disco duro o un pendrive, sirve para evitar pérdidas. Otra opción es almacenarlo en la nube, pero siempre hay que verificar que esté realmente protegido frente a accesos no autorizados. Décimos anulados en la Lotería de Navidad, ¿en qué casos puede ocurrir que un número premiado no se cobre? INÉS MODRÓN LECUE Si sospechas que has sido víctima de una estafa, actúa de inmediato. Contacta con tu banco para bloquear cualquier transacción no autorizada y recopila todas las pruebas posibles, como correos electrónicos, capturas de pantalla y justificantes de pago, para denunciar rápidamente lo sucedido a la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Ventajas de comprar por internet Aunque hay que vigilar para no caer en una estafa, comprar por internet también tiene ventajas. Puedes evitar así las aglomeraciones en las administraciones físicas, que en algunos casos, como el de Doña Manolita en Madrid, pueden ser de varias horas. Además, se pueden comprar desde cualquier dispositivo y a cualquier hora y se garantiza la seguridad. Los décimos electrónicos tienen la misma validez que los físicos.

¿Cuánto cuesta un décimo? El precio oficial de cada décimo de la Lotería de Navidad 2025 es de 20 euros, y se mantiene sin comisiones adicionales en la mayoría de administraciones.