El tiempo hoy 25 de diciembre: día de Navidad con bajada de temperaturas en la mayor parte del país

Este día de Navidad se producirá un descenso claro de las temperaturas, inicialmente acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste, todo ello debido a la presencia de una masa de aire frío, ha señalado la Aemet, que prevé precipitaciones localmente fuertes en puntos de Baleares y Cataluña.

Una docena de capitales peninsulares no pasarán de los cinco grados y en zonas altas de montaña del norte se prevén acumulados significativos de nieve.

El pronóstico indica que habrá un descenso generalizado de las mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular. Aún así, se registrarán ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares.

Las capitales de provincias con previsión de mínimas más bajas serán Soria, donde se espera alcanzar 5 grados bajo cero, y Burgos y León con -4.

Por otro lado, ocurrirá lo mismo con las máximas en Península y Baleares, excepto en el suroeste con ligeros ascensos. En Canarias los termómetros registrarán pocos cambios.

Previsión de las temperaturas máximas el día de Navidad en España. RTVE

Situación de inestabilidad El día de Navidad vendrá marcado por una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular. En este marco, los cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y de manera ocasional de granizo menudo. Las lluvias se extenderán a otras zonas del este y del norte a lo largo de la jornada. Nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima de 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto; serán en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas. Por lo demás, el resto del país registrará intervalos nubosos con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia y en líneas generales habrá nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña. Al final del día los cielos en zonas de la meseta norte tenderán a ser poco nubosos. Heladas moderadas en áreas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este de la meseta sur. Los vientos soplarán moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico, con intervalos de fuerte en el noroeste de la comunidad gallega, tendiendo a amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte, y del norte y noreste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares; en Canarias, de componente norte. En Girona habrá un aviso naranja por oleaje por viento del este y nordeste de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de cuatro a cinco metros del este (con ola máxima de ocho a diez metros). El resto de avisos por olas se registrarán en Mallorca y Menorca, Barcelona y Tarragona y A Coruña. Al margen de ello, los avisos por lluvia se darán en Ibiza y Formentera y Girona; y los de nieve, en Asturias (Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (Liébana y centro y valle de Villaverde) y Girona. ““