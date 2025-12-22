El tiempo hoy 22 de diciembre: avisos por nieve, lluvias y fuerte oleaje en el norte y nordeste peninsular
- Los termómetros se desploman por debajo de los 0 grados en muchas capitales de provincia, especialmente en el interior
El esperado día del Sorteo de la Lotería de Navidad estará marcado por cielos cubiertos y las lluvias, excepto en el extremo este peninsular. Aunque menos abundantes que en los días previos, las precipitaciones llegarán, por un lado, a las fachadas atlánticas y oeste peninsular y, por otro, un frente en el Mediterráneo dejará en Baleares y costa norte de Cataluña.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en toda la costa gallega por fuerte oleaje hasta las 7.00 horas, pasando a amarillo durante el resto del día. También hay avisos amarillos en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa (País Vasco) y Melilla por fenómenos costeros. Y en Burgos, León, Segovia y Soria (Castilla y León) y Cataluña por lluvias, nieve y bajada de temperaturas. En Huesca (Aragón) lo estarán por bajada de temperaturas.
La nieve seguirá siendo la gran protagonista, aunque de forma débil, en los principales entornos montañosos del norte del país, sin descartar que nieve también en regiones aledañas, especialmente de la meseta Norte, este de la Sur y del nordeste peninsular. La cota de nieve se situará entre los 800-1.000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día por el oeste hasta los 1.000-1.200 en el norte y a los 1.200-1.500 metros en el resto.
Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1.000 metros. También se prevén bancos de niebla matinales en las vegas de los principales ríos del suroeste.
En Canarias, se esperan intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, y también posibles de forma ocasional en el resto.
Las mínimas descienden en el este de la Península y Baleares
Predominarán los aumentos en las máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla. Las mínimas descienden en el este de la Península y Baleares, con pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Se darán leves heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste. Serán localmente moderadas en la meseta Norte y localmente fuertes en montañas del Pirineo. Las más bajas se esperan en provincias como Teruel, con -5ºC, Ávila, Burgos o Pamplona, con -2ºC.
En cuanto al viento, se espera moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico. Se podrían dar fuertes rachas de viento en el sur peninsular, Golfo de Valencia y Baleares. El viento también será moderado en otras zonas de litoral o en interiores del Levante y tercio sureste. En general, se prevén flojos en interiores del oeste y extremo norte. Alisio moderado en Canarias.
El tiempo para los próximos días
La inestabilidad continuará a lo largo del martes en la mayor parte de la Península, especialmente con lluvias en la vertiente cantábrica. También se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta en el suroeste y que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla, donde pueden ser más intensas o persistentes. En el tercio este de la Península se esperan cielos menos cubiertos y lluvias únicamente en los sistemas montañosos, así como en Baleares, donde las precipitaciones pueden ser aisladas.
Se esperan aumentos en las mínimas, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular. También aumentarán las máximas, aunque salvo en el nordeste. La nieve seguirá cubriendo los principales sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, ascendiendo a lo largo del día. En Canarias, se prevén intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve.
Las lluvias permanecerán en el norte y nordeste durante la jornada del jueves, excepto en el bajo Ebro, con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos en el cuadrante suroeste y litoral sur y sureste peninsular. También en las Baleares las precipitaciones podrían hacer acto de presencia, pudiendo ser puntualmente intensas o persistentes. Aún se espera nieve en el Pirineo oriental y alguna precipitación de nieve en cotas altas de otros sistemas montañosos. En Canarias, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve.
Las mínimas podrían aumentar en la mitad norte de la Península, que pueden ser puntualmente notables en áreas de Castilla y León, y descensos leves en el cuadrante suroeste. Las máximas irán en ascenso general, salvo en los litorales suroeste y cantábrico.
