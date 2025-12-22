El tiempo hoy 22 de diciembre: avisos por nieve, lluvias y fuerte oleaje en el norte y nordeste peninsular

El esperado día del Sorteo de la Lotería de Navidad estará marcado por cielos cubiertos y las lluvias, excepto en el extremo este peninsular. Aunque menos abundantes que en los días previos, las precipitaciones llegarán, por un lado, a las fachadas atlánticas y oeste peninsular y, por otro, un frente en el Mediterráneo dejará en Baleares y costa norte de Cataluña.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en toda la costa gallega por fuerte oleaje hasta las 7.00 horas, pasando a amarillo durante el resto del día. También hay avisos amarillos en Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa (País Vasco) y Melilla por fenómenos costeros. Y en Burgos, León, Segovia y Soria (Castilla y León) y Cataluña por lluvias, nieve y bajada de temperaturas. En Huesca (Aragón) lo estarán por bajada de temperaturas.

Previsión del tiempo en la Península e islas Baleares y Canarias para el lunes 22 de diciembre. EL TIEMPO / TVE

La nieve seguirá siendo la gran protagonista, aunque de forma débil, en los principales entornos montañosos del norte del país, sin descartar que nieve también en regiones aledañas, especialmente de la meseta Norte, este de la Sur y del nordeste peninsular. La cota de nieve se situará entre los 800-1.000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día por el oeste hasta los 1.000-1.200 en el norte y a los 1.200-1.500 metros en el resto.

Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1.000 metros. También se prevén bancos de niebla matinales en las vegas de los principales ríos del suroeste.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, y también posibles de forma ocasional en el resto.

Las mínimas descienden en el este de la Península y Baleares Predominarán los aumentos en las máximas en la mitad oeste peninsular y los descensos en la este, Baleares y Melilla. Las mínimas descienden en el este de la Península y Baleares, con pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste. Se darán leves heladas en amplias zonas de interior peninsular y sierras del sureste. Serán localmente moderadas en la meseta Norte y localmente fuertes en montañas del Pirineo. Las más bajas se esperan en provincias como Teruel, con -5ºC, Ávila, Burgos o Pamplona, con -2ºC. Previsión de las temperaturas máximas en la Península e islas Baleares y Canarias para el lunes 22 de diciembre. EL TIEMPO / TVE En cuanto al viento, se espera moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, llegando a fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico. Se podrían dar fuertes rachas de viento en el sur peninsular, Golfo de Valencia y Baleares. El viento también será moderado en otras zonas de litoral o en interiores del Levante y tercio sureste. En general, se prevén flojos en interiores del oeste y extremo norte. Alisio moderado en Canarias.