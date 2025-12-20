¿A qué hora empieza el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025? Hora y dónde ver en TV

El lunes 22 de diciembre tiene lugar el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 que reparte el Gordo, el segundo premio, el tercero, los dos cuartos, los ocho quintos, la pedrea y los reintegros. Una tradición que se remonta a principios del siglo XIX y continúa pasado el primer cuarto del XXI.

En total, se reparten 2.770 millones de euros, pero todo el mundo sueña con el Gordo y esos 400.000 euros que pueden cambiar muchas vidas. El Sorteo se celebra en el Teatro Real de Madrid y, como cada año, los asistentes llenarán este espacio de color y alegría navideña, además de la ilusión por comprobar si alguno de sus décimos resulta premiado.

Los niños del colegio de San Ildefonso serán los encargados de cantar, uno a uno, todos los números premiados. Los nervios revolotearán por el Teatro Real cada vez que paren para cantar uno de los premios especiales y estallarán de júbilo cuando salga el Gordo.

¿Cuánto dura el Sorteo de la Lotería de Navidad? El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad termina cuando se acaban las bolas en el bombo de los premios y, según la experiencia de años anteriores, suele durar unas tres horas. Unos 180 minutos, aproximadamente, llenos de emoción, nervios e ilusión. Pero ahí no acaba el trabajo en el Teatro Real, la mesa presidencial tiene que revisar, uno a uno, todos los números cantados por los niños del colegio de San Ildefonso para comprobar que está todo correcto. Después, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre elabora la lista de premios oficial, que se distribuye el mismo día 22 por la tarde.

La mejor previa y el mejor post, en La 1 La retransmisión especial arrancará a las 08:00 horas y estará conducida, por octava vez consecutiva juntas, por Sandra Daviú y Blanca Benlloch. Podrá seguirse en La 1, TVE Internacional y RTVE Play, y ofrecerá una cobertura completa que irá más allá del propio sorteo, con enlaces en directo, presencia de invitados y entrevistas desde el patio de butacas a cargo de las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López. Una vez concluido el sorteo, la programación continuará con una edición especial de La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo al frente, que contará con equipos desplazados por distintos puntos del país para conocer de primera mano a los agraciados y sus historias.

Especial Open Play Si quieres vivir un Sorteo de la Lotería de Navidad diferente, no te pierdas el especial de Open Play, la nueva ventana de entretenimiento digital de RTVE Play. Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez presentarán un programa que comenzará a las 9:00 y que contará con Valeria Ros en las inmediaciones del Teatro Real y Laura del Val, desde Burgos. RTVE Play ofrecerá de nuevo varias opciones de visionado en paralelo, con un total de cuatro señales disponibles para que cada espectador seleccione la que más le interese en cada instante. Entre ellas se incluirán la retransmisión especial de La 1, la imagen en directo desde el salón de loterías, la cobertura especial de RNE a través de una webcam y una señal específica dedicada a mostrar los números premiados en el expositor donde se van colocando.

El comprobador de premios de RTVE Para saber si tu décimo está premiado durante el Sorteo del Gordo de Lotería de Navidad 2025 podrás utilizar el comprobador de RTVE actualizado en tiempo real. Su uso es sencillo: solo tienes que escribir el número de tu décimo y seleccionar la cantidad jugada. Entonces se desplegará un listado con información sobre los premios asignados al boleto. En cualquier caso, la adjudicación oficial de los premios se basará exclusivamente en la información del Sistema Informático Central de Loterías y Apuestas del Estado, que se hará pública durante la tarde del lunes 22 de diciembre. Las otras 'Manolitas' de la Lotería de Navidad: generaciones de mujeres pioneras en el negocio lotero María Menéndez RTVE Noticias publicará un 'Mapa de la Suerte' interactivo, desarrollado por el equipo de DatosRTVE, que permitirá consultar de forma visual e intuitiva qué administraciones han resultado premiadas con cada uno de los principales del sorteo. Quienes no puedan seguir la retransmisión en directo tendrán acceso al sorteo íntegro y a los programas especiales a través de RTVE Play bajo demanda, junto a una selección de vídeos con los momentos más destacados, como los premios cantados por los niños de San Ildefonso y las celebraciones.

Mamen Asencio y Carlos Núñez, en RNE Radio Nacional de España dará la bienvenida a estas fechas señaladas con el Especial de la Lotería de Navidad. El programa estará presentado por Mamen Asencio y Carlos Núñez y comenzará a las 08:30 y terminará en torno a las 13:30 horas. El equipo enviado al Teatro Real estará coordinado por Diego Burbano, y la cobertura especial incluirá enlaces en directo con las localidades donde haya sonreído la fortuna. Además, se mantendrán conexiones permanentes con algunas administraciones especialmente relevantes por su volumen de ventas o por su historial de premios, como La Bruixa d'Or de Sort (Lleida), Doña Manolita (Madrid), la gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife) o Manises (Valencia).