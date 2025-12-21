¿Y si tu fortuna te condujera a tener un décimo premiado en el Sorteo de la Lotería de Navidad? Aunque casi idílica, existe esta posibilidad. Pero también está la situación inversa: que ese deseo cumplido de haberse alzado con un premio quede truncado por el hurto del décimo o un despiste que causa la pérdida de la participación. Si la mala suerte ha derivado a alguien en una situación como la presentada, he aquí una serie de pasos sencillos que se recomiendan seguir para así no perder la oportunidad de reclamar el premio.

Para amparar la denuncia, se requiere tener una prueba gráfica del décimo, ya sea una fotocopia o una fotografía. Así lo recomienda Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que consideran que esta es la mejor forma de demostrar la propiedad del boleto en caso de disputa. En el caso de que el número resulte premiado, esta documentación será decisiva para comenzar el proceso de reclamación del dinero .

En el caso de haber sufrido un robo o haber perdido la participación, lo primordial es actuar de manera inmediata. Así, se recomienda denunciar el incidente ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, siempre teniendo en cuenta toda la información posible sobre el boleto: el número, la serie y la fracción.

¿Y si el décimo ha resultado premiado?

Si se da el caso de que el décimo robado o traspapelado sea agraciado, SELAE puede paralizar el pago del premio mediante orden judicial, siempre y cuando se presente una copia de la denuncia. De este modo, se evita que otra persona pueda cobrar el premio mientras se resuelve la titularidad legal del boleto. No obstante, si no se presentan pruebas gráficas con las que acreditar que una persona es la legítima propietaria del décimo, no se podrá reclamar la recompensa pese a haber interpuesto una denuncia.

En premios iguales o superiores a 2.500 euros, es necesario acudir al Juzgado de Guardia para pedir la paralización del pago. Así, el afectado deberá enviar la orden, junto a la denuncia y un escrito que exponga la situación, a la Asesoría Jurídica de SELAE.

La normativa de prevención de blanqueo de capitales ofrece cierta ventaja para recuperar el dinero. Al tratar de cobrar un premio de esta cantidad, el portador del décimo ha de identificarse mediante su DNI. Por ello, si se da el caso de que alguien intenta reclamar un premio con un boleto robado, el sistema cotejará los datos con la denuncia presentada y esto permite bloquear el pago en caso de irregularidades.

Si bien, en premios inferiores a esta cifra, la situación es algo más complicada, dado que estos se pagan directamente al portador en ventanilla y no es necesario identificarse. Aun así, en los puntos de venta oficiales se puede reclamar el cobro mediante el documento de Solicitud de Pago de Premios, que se remitirá, junto a la denuncia, al departamento de SELAE encargado.

En el caso de que alguien trate de falsificar un décimo, esto se trataría de un delito grave. Está regulado por el Código Penal, ya que los décimos de la Lotería Nacional se consideran valores del Estado. SELAE cuenta con medidas de seguridad avanzadas que dificultan la falsificación; para despejar dudas sobre la autenticidad de un boleto, se puede consultar con un administrador de loterías autorizado.