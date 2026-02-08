Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: el 'snow' arranca la jornada del debut de Nora Cornell

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 aceleran con su tercera jornada de competición, la segunda con finales, y se espera el reparto de más medallas. Sigue la emoción olímpica en directo, en abierto y gratis por TVE y RTVE Play.

Para los más madrugadores tenemos el snowboard. Desde las 9:00 horas se disputa el eslalon gigante paralelo femenino y a las 9:30, el masculino, con las rondas clasificatorias. El objetivo de los 'riders' será ir superando rondas hasta las finales de la tarde. Y, como viene siendo habitual antes incluso de la ceremonia del viernes, los deportes de equipos continúan avanzando en las rondas preliminares. Los participantes en los torneos de curling y hockey van perfilando el camino a las eliminatorias. También habrá finales en esquí alpino con el descenso femenino y el espectacular duelo ente Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn. Y tenemos a la primera española en liza. Ya avanzada la tarde, a las 19:30, dará comienzo la competición de Big Air en snowboard femenino, donde tenemos a Nora Cornell. ¿Logrará llegar a la gran final de las 21:45?