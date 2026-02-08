Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en directo: el 'snow' arranca la jornada del debut de Nora Cornell
- Sigue la competición en un 'súper domingo' cargado de eventos olímpicos
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 aceleran con su tercera jornada de competición, la segunda con finales, y se espera el reparto de más medallas. Sigue la emoción olímpica en directo, en abierto y gratis por TVE y RTVE Play.
Para los más madrugadores tenemos el snowboard. Desde las 9:00 horas se disputa el eslalon gigante paralelo femenino y a las 9:30, el masculino, con las rondas clasificatorias. El objetivo de los 'riders' será ir superando rondas hasta las finales de la tarde. Y, como viene siendo habitual antes incluso de la ceremonia del viernes, los deportes de equipos continúan avanzando en las rondas preliminares. Los participantes en los torneos de curling y hockey van perfilando el camino a las eliminatorias. También habrá finales en esquí alpino con el descenso femenino y el espectacular duelo ente Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn. Y tenemos a la primera española en liza. Ya avanzada la tarde, a las 19:30, dará comienzo la competición de Big Air en snowboard femenino, donde tenemos a Nora Cornell. ¿Logrará llegar a la gran final de las 21:45?
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 8 de febrero, en directo
-
9:42
Tenemos un domingo cargado de razones para disfrutar d elos Juegos de Invierno de Milano Cortina. ¿Qué podemos ver hoy? Desde el espectáculo del esquí alpino con Lindsey Vonn y Mikaela Shiffin hasta al debut de la primera española, Nora Cornell.
Para que no te pierdas, te lo contamos todo en nuestra AGENDA DEL DÍA
-
9:38
Finaliza la primera parte de la clasificación femenina, turno para la masculina.
-
9:19
Poniendo las cartas sobre la mesa Ester Ledecká, gran favorita de la prueba y leyenda del snowboard. A sus 30 años ha debutado en Milano Cortina marcando el mejor tiempo hasta ahora y colocándose al frente de la clasificación con 45.04.
-
09:00
¡Todo listo ya en Livigno para el comienzo del eslalon gigante paralelo femenino de snowboard!
Síguelo ya AQUÍ EN DIRECTO
-
08:52
Después de ver un interesante descenso masculino, este domingo es turno del esquí en categoría femenina. Será el duelo entre dos de las más grandes de la historia. Te lo cuenta nuestro compañero Rubén Heras en su previa:
Mikaela Shiffrin vs. Lindey Vonn, duelo total en esquí alpino en Milano Cortina 2026
Para seguirlo en directo, a partir de las 11:30 horas, te dejamos el siguiente enlace:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/juegos-olmpicos-invierno-milano-cortina-2026/esqui-alpino-final-descenso-femenino-jjoo-invierno-milano-cortina/
-
08:45
Buenos días.
Bienvenidos a la narración en directo de la jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Desde esta misma hora ya tenemos en marcha una ronda clasificatoria en eslalon gigante femenino de snowboard. A las 9:30 será el turno de la categoría masculina. Síguelos en el enlace de abajo:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/snowboard-pgs-clasificacion-gigante-jjoo-milano-cortina/