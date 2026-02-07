Shiffrin vs. Vonn, duelo total en esquí alpino en Milano Cortina 2026

El esquí alpino promete grandes emociones en Milano Cortina 2026. El reclamo no puede ser mayor. El deporte rey de los Juegos de Invierno tendrá frente a frente a sus dos reinas, Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn. Probablemente las dos mejores esquiadoras de la historia encabezan la terna de favoritas en la cita olímpica, con la heroicidad añadida de la presencia de Vonn con 41 años y el cruzado roto.

No faltarán otros grandes nombres, con especial atención a las locales Federica Brignone, una de las cuatro abanderadas del equipo italiano y una estrella mundial siempre aspirante a todo, o Sofia Gioggia, gran candidata en las pruebas de velocidad. Las suizas Lara Gut-Behrami, Sara Hector y Camille Rast, las austriacas Cornelia Huetter y Julia Scheib, o la joven croata Zrinka Ljutic apuntalan un elenco espectacular.

Mikaela Shiffrin reclama su corona La gran reina del esquí alpino se ha preparado a conciencia los Juegos de Milano Cortina 2026. Después de su decepcionante actuación hace cuatro años, cuando se fue de vacío de los Juegos de Pekín 2022, Shiffrin tiene claro su objetivo: regresar a un podio olímpico y reeditar uno de los oros que ya consiguió en Sochi 2014 (eslalon) y en Pyeongchang 2018 (eslalon gigante). Llega a Milán en plena forma, con siete victorias en ocho eslalones disputados este año, su noveno Globo de Cristal en eslalon en el bolsillo y con sus flamantes 108 victorias en la Copa del Mundo. ¿Alguien da más?

Lindsey Vonn, el más difícil todavía La historia de Lindsey Vonn no resiste comparación con ninguna de las esquiadoras presentes en los Juegos Olímpicos. La gran estrella renacida, la triple campeona olímpica que regresó de su retiro para volver a reinar pasada la cuarentena, llega a Italia con 41 años, una rodilla de titanio... ¡y el ligamento cruzado anterior de su otra rodilla roto! Todos los focos la buscarán. Todos los ojos la mirarán. Y Lindsey Vonn competirá, una vez más, para el regocijo del público, que se deleitará ante una deportista irrepetible: "No me voy a rendir", dijo tras su caída. Y aquí está, lista para brillar una vez más. Debutará en Cortina, además, en su especialidad, el descenso.

Federica Brignone, la leyenda local Toda Italia estará con ella. La gran leyenda local, una de las cuatro abanderadas de su país en la ceremonia de apertura del pasado viernes, disputará sus quintos Juegos Olímpicos. Triple medallista entre Pyeongchang y Pekín, y doble campeona de la Copa del Mundo, ha luchado mucho para estar en sus Juegos. Reapareció hace apenas dos meses tras 237 días en el dique seco por una fractura en la tibia y el peroné. Envuelta en dudas por su estado físico, sus diez victorias en la Copa del Mundo en 2025 avalan a una esquiadora que siempre hay que tener en cuenta.

Camille Rast, el reverso de Shiffrin ¿Recuerdan que Mikaela Shiffrin solo ha sido batida en un eslalon esta temporada? Fue en Kranjska Gora (Eslovenia) y allí hincó la rodilla ante Camille Rast. No estaba siendo la mejor temporada para la suiza, que sufrió una caída que lastró sus opciones el pasado invierno, pero en Eslovenia superó a la reina por solo 14 centésimas y volvió a sonreír en un fin de semana mágico en el que también conquistó el supergigante. En sus segundos Juegos, Rast ha demostrado que puede luchar con las mejores por la gloria olímpica.