Marco Odermatt, contra todos: sus principales rivales en esquí alpino en los Juegos de Milano Cortina 2026

Si el atletismo es el deporte rey en los Juegos Olímpicos de verano, en los de Invierno se considera que es el esquí alpino, por lo menos es el más icónico. En los de Milano Cortina 2026 que comienzan este viernes hay una figura que sobresale por encima de todos y que busca hacer historia con un triplete. Se trata del suizo Marco Odermatt. Pero no se lo van a poner fácil sus principales rivales.

Marco Odermatt, a por un triplete histórico Marco Odermatt ha tomado el relevo del extenista Roger Federer como ídolo deportivo de Suiza. A sus 28 años, el deportista de Niedwalden acumula un palmarés de cuatro Copas del Mundo de esquí alpino y un oro olímpico (2022) en su especialidad, que es el gigante. Pero en Bormio pretende ir a por más y busca un triplete histórico sumando el descenso y supergigante. Hasta la fecha sólo ha habido dos esquiadores capaces de ganar tres oros en unos mismos Juegos: el austriaco Toni Sailer, en los de Cortina d'Ampezzo de 1956, y el francés Jean-Claude Killy, en los de Grenoble'68, en su país. Odermatt, apodado 'SuperMarco', se ha llenado de argumentos para aspirar a ello: 29 de sus 53 victorias en la Copa del Mundo han sido en el gigante (cuatro veces el Globo de Cristal) y es campeón mundial de las tres disciplinas que disputa: ganó el oro intercontinental en 2023 en descenso y gigante, en Courchevel (Francia); y el año pasado capturó el título en el supergigante. Sólo se le ha escapado una prueba legendaria, el descenso en Kitzbuhel (Austria), donde le batió el ídolo local Giovanni Franzoni, estrella emergente del esquí italiano.

Giovanni Franzoni, la gran esperanza italiana A sus 24 años, Giovanni Franzoni, llega con el histórico triunfo de Kitzbuhel de hace un par de semanas para ilusionar a la afición italiana. El esquiador de Manerba del Garda es el noveno mundial en el ranking combinado, pero asciende al cuarto en descenso y quinto en supergigante, donde rivaliza con Odermatt. Ha ido acumulando buenos resultados desde los inicios de su carrera, pero el primer aviso lo dio en casa en abril del año pasado, proclamándose campeón nacional en el gigante, el supergigante y subcampeón en descenso. De ahí a las primeras victorias en pruebas de la Copa del Mundo era cuestión de tiempo. Ha sido empezar este 2026 a lo grande, ganando el supergigante de Wengen (Suiza) y haciendo tercero en el descenso. En Kitzbuhel (Austria) la cosa no empezó bien con un duodécimo puesto en el supergigante, pero al día siguiente llegó el momento crucial en el descenso, proclamándose vencedor por sólo siete centésimas por delante de 'SuperMarco'.

Lucas Pinheiro Braathen, de Noruega a Brasil De padre Noruego y madre brasileña, Lucas Pinheiro compitió en 2022 bajo la bandera paterna y ahora en Milano Cortina lo hará como representante de Brasil. Nacido en Oslo, domina tanto la lengua paterna como la materna. Después de anunciar su retirada en 2023 por desavenencias con su federación, en 2024 regresó abrazando la bandera de Brasil. Lucas Pinheiro, el Ronaldinho de las nieves que quiere bailar samba sobre el Stelvio en los Juegos 2026 Javier Angulo Es el segundo en el ranking mundial a sus 25 años y en 2023, antes de retirarse temporalmente, logró ser el campeón en eslalon, su gran especialidad junto al gigante. Con solo 20 años, ganó su primera medalla de oro en una prueba de la Copa del Mundo disputada en el gigante de Sölden, Austria, en octubre de 2020. También ganó en Wengen (Suiza), Val d'Isere (Francia) y Alta Badia (Italia) antes de su parón. Desde su regreso como brasileño, ha ido acumulando podios como mejores resultados, hasta que el pasado noviembre logró por fin una victoria en una prueba de la Copa del Mundo disputada en Levi (Finlandia), en eslalon.

Atle Lie McGrath, líder de la 'Generación Z' de Noruega Cuarto en el ranking mundial y representante de la 'Generación Z' como los anteriores, el noruego Atle Lie McGrath (25 años) es el representante de su país mejor posicionado para luchar por las medallas. En Milano Cortina aspira a tomar el relevo de Aleksander Aamodt Kilde, que logró la plata en supercombinada y bronce en el gigante; Aamodt renunció a estos Juegos y cedió el testigo. Consiguió su primera victoria en una prueba de la Copa del Mundo en 2022, pero tardó casi tres años en volver a lo más alto del podio. La temporada pasada logró seis de estos, incluyendo una victoria, y lleva los mismos en lo que va de temporada 2025/2026, repartidos en dos oros, dos platas y dos bronces. El primero, bronce en Sölden, fue en el gigante y los cinco restantes han sido en eslalon, modalidad en la que es líder mundial, llevándose la victoria en Alta Badia (Italia) y Wengen (Suiza).