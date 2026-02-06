Atlético de Madrid - FC Barcelona, 'bomba' de semifinales en Copa del Rey y posible final en Copa de la Reina

Atlético de Madrid - Barcelona y Athletic Club - Real Sociedad serán las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Así lo ha determinado el sorteo de emparejamientos, que se ha celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) de manera simultánea con el de semifinales de la Copa de la Reina.

Un campeón de Copa y leyenda del Atlético como Milinko Pantic fue el encargado de extraer las bolas de la primera semifinal, junto a otra leyenda de la Real como Xabi Prieto para la segunda. Pantic sacó primero la del Atlético y Prieto la del Athletic.

El serbio resopló antes de mostrar la papeleta que suponía todo un 'alea iacta est' para los de Simeone. Les tocaba enfrentarse nada menos que al vigente campeón. Por tanto, derbi vasco en la otra semifinal cuarenta años después.

Los partidos de ida se disputarán entre los días 10 y 12 de febrero, con la vuelta en la primera semana de marzo. La final será el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.