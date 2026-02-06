Atlético de Madrid - FC Barcelona, 'bomba' de semifinales en Copa del Rey y posible final en Copa de la Reina
- El derbi vasco Athletic Club - Real Sociedad será la otra semifinal en el torneo masculino
- Costa Adeje - Atlético y Levante Badalona - Barcelona, semifinales de la Copa de la Reina
Atlético de Madrid - Barcelona y Athletic Club - Real Sociedad serán las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Así lo ha determinado el sorteo de emparejamientos, que se ha celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) de manera simultánea con el de semifinales de la Copa de la Reina.
Un campeón de Copa y leyenda del Atlético como Milinko Pantic fue el encargado de extraer las bolas de la primera semifinal, junto a otra leyenda de la Real como Xabi Prieto para la segunda. Pantic sacó primero la del Atlético y Prieto la del Athletic.
El serbio resopló antes de mostrar la papeleta que suponía todo un 'alea iacta est' para los de Simeone. Les tocaba enfrentarse nada menos que al vigente campeón. Por tanto, derbi vasco en la otra semifinal cuarenta años después.
Los partidos de ida se disputarán entre los días 10 y 12 de febrero, con la vuelta en la primera semana de marzo. La final será el fin de semana del 18 y 19 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.
Atlético y Barça se evitan hasta la posible revancha
En el torneo femenino la 'mano inocente' fue otra ex colchonera como Amanda Sampedro, encargada de dirigir la suerte de su equipo. Hubo suerte para el Atlético a la hora de evitar al Barça, por lo que podría darse en la final una revancha de la que ambos conjuntos disputaron en 2025.
Al Atlético le tocó el Costa Adeje Tenerife, mientras que el campeón jugará la vuelta en su casa contra el otro equipo catalán en liza, el Levante Badalona, la revelación del torneo, dentro de los cuatro equipos que quedan en competición.
En el caso de la Copa de la Reina las semifinales se disputarán entre el 10 y 12 de marzo los partidos de ida y una semana después, la vuelta. La final se disputará el 16 de mayo en el Estadio Insular de Gran Canaria.