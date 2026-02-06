El gran deporte de la nieve y sus múltiples modalidades: el esquí se reencuentra con los Alpes

El esquí es la competición que más miradas atrae en los Juegos de Invierno especialmente en su modalidad alpina, que toma su nombre precisamente de la cordillera que acoge la cita olímpica de 2026. Pero a lo largo de la historia es un deporte que ha ido cambiando.

Como explica el Comité Olímpico Internacional (COI), esquí es una palabra noruega que proviene del nórdico antiguo skid, un trozo de madera cortado a la mitad. Ahora los esquíes se fabrican con otros materiales, pero la característica técnica que distingue al nórdico del alpino –las dos grandes familias de este deporte– es si van fijados o no a la bota.

Fue en Noruega donde la necesidad de desplazarse lejos por terrenos nevados hizo que surgiera el esquí de fondo, a finales del XIX. Hoy, es uno de los principales deportes de los Juegos de Invierno y, aunque ha ido evolucionando, una prueba se mantiene fija en las 25 ediciones: los 50 kilómetros en categoría masculina, la prueba de esquí de fondo por antonomasia.

Igualdad en el esquí de fondo; masculinidad en la combinada Precisamente en Milano Cortina se disputará también por primera vez esta distancia en categoría femenina, con lo que se igualará al fin el programa para ambos sexos, con seis pruebas en total para cada categoría. Unas se corren en estilo clásico --con los esquís en paralelo a lo largo de unos carriles marcados en la nieve, algo parecido a caminar--, otras en estilo libre --una técnica más parecida al patinaje sobre hielo--; y también mezclando ambos en el caso del esquiatlón. Los estilos se alternan en las sucesivas ediciones de las grandes competiciones. La segunda gran modalidad del esquí nórdico son los saltos de esquí, que también se disputan sin interrupción desde Chamonix 1924, entonces solo con un trampolín. Después se dividió en dos trampolines, uno más largo; y solo desde 2014 se incluyó la categoría femenina. En estos Juegos se estrena en el programa el trampolín largo femenino, pero también una prueba masculina por equipos, por lo que persiste la desigualdad de género. Y en tercer lugar está la combinada nórdica, que, como indica su nombre, combina las principales modalidades de esta familia: en concreto, se trata de una carrera de esquí y una prueba de saltos. Hay dos especialidades diferentes individuales más una por equipos, y todas todavía únicamente masculinas. (Además, la familia del esquí nórdico incluye también al biatlón, una modalidad con unas características muy especiales).