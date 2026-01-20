Olivia Smart y Quim Salarich serán los abanderados de España en Milano Cortina 2026

La patinadora sobre hielo Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich serán los abanderados de España en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, y en los que España repetirá la cifra más alta de participantes de Sochi 2014 con 20 deportistas. Incluso, podría aumentar el número por la reasignación de plazas hasta la fecha tope del 26 de enero.

El Comité Olímpico Español (COE) confirmó este martes la designación de los abanderados, aprobada en la reunión de su Comité Ejecutivo a propuesta del presidente del organismo, Alejandro Blanco.

Olivia Smart, que fue diploma olímpico en Pekín 2022 junto a Adrián Díaz en danza, y Quim Salarich, clasificado para sus terceros Juegos, recogen el testigo de Queralt Castellet y Ander Mirambel como abanderados.

20 deportistas, como en Sochi 2014 En el mismo Comité Ejecutivo se confirmó la representación española con 20 deportistas, igualando la cifra récord de los Juegos de Sochi 2014. De esta forma, la Real Federación Española de Deportes de Hielo contará con siete deportistas. Olivia Smart y Tim Dieck se estrenarán juntos en una competición olímpica en la modalidad de danza de patinaje artístico. Para la patinadora serán sus segundos Juegos Olímpicos como miembro del Equipo Olímpico Español, mientras que el patinador debutará con España, tras haber participado en Pekín 2022 con Alemania. En esa misma modalidad también debutarán en unos Juegos Sofía Val y Asaf Kazimov, tras una histórica clasificación. Tomás Guarino también competirá en patinaje artístico, pero en su caso será en la competición individual masculina. Nil Llop y Daniel Milagros serán los primeros deportistas españoles que participen en una cita olímpica de invierno en patinaje de velocidad. Nil lo hará en los 500 metros, mientras que Daniel competirá en los 1.000. Por su parte, la Real Federación Española de Deportes de Invierno acudirá a Milano Cortina 2026 representada por nueve deportistas.