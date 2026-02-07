Von Allmen se cuelga el primer oro de los Juegos de Milano Cortina 2026 en el descenso masculino

Franjo von Allmen es el primer campeón olímpico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. El esquiador suizo se ha colgado el oro en la prueba de descenso masculino, en el espectacular estreno del esquí alpino en una soleada mañana en Bormio.

Von Allmen, de 24 años, se impuso en la pista Stelvio con un tiempo de un minuto, 51 segundos y 61 centésimas, por delante de los italianos Giovanni Franzoni, por veinte centésimas, y Dominik Paris, por medio segundo, que capturaron plata y bronce para la nación anfitriona.

El gran damnificado es Marco Odermatt. El actual líder de la Copa del Mundo y aspirante a tres oros olímpicos en Milano Cortina se va de vacío en su primera prueba. El suizo quedó cuarto y no pudo subir al primer podio de los Juegos de Invierno.

Von Allmen sucede en el historial olímpico de esta disciplina a su compatriota Beat Feuz -ya retirado-, oro en descenso hace cuatro años, en los Juegos de Pekín.