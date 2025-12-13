Lindsey Vonn, una campeona que busca agrandar su idilio con Cortina d’Ampezzo en los Juegos Olímpicos 2026

A veces el deporte nos regala momentos que parecen escritos para recordarnos de qué está hecha la grandeza. La receta para el triunfo no solo consiste en fuerza o velocidad, sino que también hay que añadirle perseverancia, resiliencia y mucho amor por lo que se hace. Esa es Lindsey Vonn, que está agrandando la leyenda, más si cabe.

La estadounidense, a sus 41 años y 55 días, ha ganado el descenso de la Copa del Mundo de Saint Moritz en el arranque de la temporada. Es la esquiadora de mayor edad en ganar la prueba, pulverizando el récord del suizo Didier Cuche, con 37 años y 192 días. Es su victoria número 83 en la Copa del Mundo, la 44 en el descenso, la madre de todas las pruebas por su dureza.

Con una bajada vertiginosa ha logrado su primer triunfo en siete años: más de 100 km/h, con tramos de 115 km/h. Un resultado aún más grandioso si tenemos en cuenta su larga carrera de obstáculos en forma de lesiones. Empezó con 16 años y el trabajo hasta aquí ha sido un camino de superación y mucho dolor.

“Ahora puedo esquiar como quiero, sin dolor, sin problemas. Tengo la mente despejada para ir rápido. Y me hace muy, muy feliz”, expresó nada más bajarse del podio, rota por la emoción. La imagen de ese momento también queda ya para la historia.

Su caso: un avance médico en la historia deportiva En 2019 ganó su novena medalla mundialista pero tuvo que retirarse por sus múltiples lesiones en la rodilla derecha. Fueron años de choques y cirugías, pero no se rindió. Volvió cinco años después gracias a una cirugía innovadora que consistió en el reemplazo parcial de su rodilla por una prótesis de titanio, obra de un traumatólogo del sur de Florida, Martin Roche. En el mundo del deporte no se había visto nada similar. Esta intervención le ayudó a ir ganando movilidad sin dolor significativo y junto a una rehabilitación, consiguió poco a poco ver la luz y regresar por todo lo alto. Regresó a la misma competición en diciembre de 2024, logrando la segunda plaza del podio del supergigante de Sun Valley.