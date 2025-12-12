Eurovisión Junior 2025: Horario y dónde ver la gran final del festival

¡Llegó el momento!: Este sábado 13 de diciembre podrás seguir en directo el Festival de Eurovisión Junior 2025. En esta edición celebrada en Tiflis, Georgia, el representante español, Gonzalo Pinillos, será el encargado de interpretar una propuesta ambiciosa y que llega con todo. El lema: "Everthing is possible!" ("¡Todo es posible!"). No estará solo en el escenario, Daniela Valladolid y Álex Zamora le acompañarán bailando para lograr una interpretación fluida y natural que llegue a todas las personas que estén disfrutando de este festival internacional.

En esta edición, 18 países lucharán por alzarse con el 'mini' micrófono de cristal: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, España, Francia, Georgia (anfitrión), Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania. No va a ser fácil, pero el abanderado español y todo el equipo han preparado con esmero una actuación que se basa en la creatividad, el aprendizaje y la magia a través de los libros. "Nos interesa que se vea la conexión de los tres cuando están 'jugando' sobre el escenario", afirma Juan Sebastián, director artístico de la propuesta española.

Se puede votar gratis Las votaciones se abren este viernes 12 de diciembre, una fecha clave para Gonzalo, ya que esa noche se jugará el 50% de la puntuación en el ensayo general, conocido como el Jury Show, en el que votan los jurados profesionales. La votación online permanecerá activa hasta justo el inicio de la gala de este sábado y permitirá apoyar a España desde cualquier parte del mundo de forma gratuita y online. 01.03 min Eurovisión Junior - ¡Vota a España en Eurovisión Junior 2025!