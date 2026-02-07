Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el domingo 8 de febrero en RTVE Play

¡Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 ya están aquí! Uno de los eventos deportivos más importantes afronta su segundo día de competición. La ceremonia de apertura de este viernes fue un éxito, con las actuaciones de Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini, entre otros. Además, fue la primera vez en la historia que se celebró en varias sedes.

Los deportes de invierno toman ya el protagonismo absoluto de una cita que se alargará hasta el próximo 22 de febrero. Los primeros campeones olímpicos han sido el suizo Franjo von Allmen, en la prueba reina del esquí alpino, el descenso, y la sueca Frida Karlsson en esquí de fondo en la prueba de esquiatlón 10 km + 10 km.

Siete finales Los platos fuertes de la jornada serán las siete finales que se podrán ver en RTVE Play. La final femenina de descenso en esquí alpino, la masculina de 10.000 metros en esquí de fondo, las masculina y femenina de snowboard en eslalon gigante paralelo, la de relevos mixtos de biatlón, la masculina de 5.000 metros de patinaje de velocidad, la final masculina de luge y un cierre por todo lo alto con las finales por parejas de patinaje artístico. El día comienza con las clasificaciones masculina y femenina de snowboard en eslalon gigante paralelo, un partido de dobles mixtos de curling entre Canadá y Suecia, la clasificación femenina de snowboard y cerramos con el Chequia - Finlandia del grupo A de la ronda preliminar del femenino de hockey sobre hielo. Después, podrás disfrutar de lo mejor de la jornada en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras.

Los mejores atletas Los italianos Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini y Aaron March tratarán de evitar que el austriaco Benjamin Karl repita el oro de Pekín en eslalon gigante paralelo. En la categoría femenina, Elisa Caffont y Lucia Dalamasso tienen muchas opciones de llevarse la victoria en casa, con permiso de la japonesa Tsubaki Miki. La mañana va a merecer la pena solo por volver a ver a la estadounidense Lindsey Vonn compitiendo en descenso a sus 41 años y con el cruzado roto. Una leyenda viva que tratará de sorprender a la gran favorita Sofia Goggia, que juega en casa. Pero simplemente que esté compitiendo es una victoria y una hazaña asombrosa de Vonn. En la prueba de 10km, el dominio de los noruegos es aplastante con tres opciones claras como Johannes Høsflot 'Klaebo', Harald Ostberg Amundsen y Einar Hedegart, aunque otro local, Federico Pellegrino, puede dar guerra. Francia, Suecia, Noruega e Italia son las selecciones más potentes para la final de relevos mixtos de biatlón. El luge viene siendo dominado por los centroeuropeos y hay dos favoritos austriacos, Jonas Müller (segundo en la primera carrera) y Nico Gleirscher, y dos alemanes, Felix Loch y Max Langenhan (ganador de la primera manga), pero el italiano Dominik Fischnaller está dando la sorpresa con un tercer y un primer puesto en las dos mangas disputadas. La pareja japonesa Riku Miura y Ryuichi Kihara son los máximos candidatos en patinaje artístico y será una delicia verlos sobre el hielo.