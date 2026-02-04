Canadá, favorita al oro olímpico 12 años después en el regreso de las estrellas de la NHL a los Juegos Olímpicos

El hockey hielo, principal deporte de equipo en estos Juegos Olímpicos de Invierno, volverá a ser 'el Rey' en Milán tras dos ediciones sin las mayores estrellas de este deporte. La National Hockey League (NHL), liga americana de hockey hielo, tiene a todas las grandes estrellas de este deporte, y por primera vez desde Sochi 2014 parará la liga y permitirá a los jugadores acudir a la cita olímpica.

Su ausencia también significa que Alex Ovechkin, máximo goleador en la historia de la NHL y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, no tendrá la oportunidad de ganar un título olímpico tras una gran carrera.

Canadá y Estados Unidos, principales perjudicados por esta medida en los JJ.OO. de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, buscarán volver a subirse al cajón más alto del podio, en un torneo en el que Canadá parte como principal favorita. Más aún tras conocer que Rusia no participará en este evento por la guerra en Ucrania.

El estreno (y despedida) de muchas estrellas

Estos doce años de ausencia han provocado que muchos grandes jugadores hayan perdido su 'vida útil' sin pisar nunca unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, otros, como Sidney Crosby y Drew Doughty (38 y 37), regresan tras ganar dos Juegos Olímpicos en 2010 y 2014 con Canadá, en lo que será el último baile olímpico (presumiblemente) de Crosby, posiblemente el mejor jugador del siglo XXI.

05.53 min Canadá consigue el oro en hockey ante EEUU

Quien apostilla para cambiar esa frase es Connor McDavid (Canadá). A sus 29 años, debutará en unos Juegos Olímpicos tras lograr todos los premios individuales posibles, aunque aún sin ningún título colectivo, habiendo caído en las dos últimas finales de Stanley Cup.

Pero el liderazgo de Canadá está muy repartido en Milán. Nathan Mackinnon, que también debutará en unos Juegos Olímpicos a los 31 años, ha ganado la Stanley Cup y el MVP de la NHL en los últimos años y este año va camino de luchar por él, tan solo con McDavid como principal amenaza.

También debutará con Canadá un compañero de MacKinnon en los Colorado Avalanche como Cale Makar, uno de los mejores defensores del mundo.

Pero más allá de Canadá hay un mundo, y mucha calidad. Estados Unidos, que puso en peligro a Canadá en un 'previo' celebrado hace un año, tiene a los hermanos Tkachuk como una opción muy fiable para competir. Sin los nombres de estrellas de los canadienses, pero con una portería de absoluta élite.

Connor Helleybuck, que es el vigente MVP al mejor jugador en la NHL y tres veces ganador del premio a mejor portero, será el encargado de mantener vivas las opciones estadounidenses bajo el arco.

Suecia y Finlandia, que tienen 'pleno' de jugadores en la NHL, son los otros grandes candidatos a meterse en la pelea por las medallas. Veteranos como Oliver Ekman-Larsson o Erik Karlsson, medallista suecos en Sochi 2014, se juntan con 'savia nueva' como Victor Hedman o Rasmus Dahlin para formar unas de las defensas más poderosas e estos Juegos Olímpicos.

En Finlandia también hay jugadores de mucho nivel que pueden asaltar el podio olímpico. Con los Dallas Stars como equipo con más 'talento finés' en sus filas, Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, Esa Lindell o Roope Hintz buscarán competir de tú a tú a los mejores del mundo.

La gran estrella sobrante es un 'león solitario'. No porque hayamos confundido la expresión, si no porque Leon Draisaitl, principal estrella de Alemania y uno de los mejores jugadores del mundo,tan solo tiene seis compañeros en la NHL. Parece una quimera que pueda entrar en la lucha por medallas.

Con mejor equipo, aunque sin tanto renombre, David Pastrnak (República Checa) buscará meter a su selección en el podio por primera vez de 2006, cuando aún contaba en sus filas con Jaromir Jagr, uno de los mejores jugadores de la historia, que consiguió además en Nagano 1998 el único oro checo en la historia.