Lindsey Vonn se supera a sí misma al vencer en el descenso de Zauchensee (Austria)

La estadounidense Lindsey Vonn volvió a demostrar este sábado que su veteranía no tiene techo al imponerse, a sus 41 años, en el descenso de Zauchensee (Austria) de la Copa del Mundo de esquí alpino, lo que supone su segundo triunfo en la presente temporada y su quinto podio.

Con su victoria número 83 en la Copa del Mundo, Vonn pulveriza su propio récord de ser la esquiadora de más edad, también en la categoría masculina, en ganar una prueba en esta competición, logrado en el descenso de St. Moritz (Suiza) el pasado 12 de diciembre.

Vonn, que regresó a la competición la pasada temporada después de cinco años ausente debido a sus problemas de rodilla, demostró en Zauchensee su gran estado de forma y su condición de favorita en la especialidad en los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, que comenzarán el próximo 6 de febrero.