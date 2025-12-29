Los hermanos Tkachuk buscan vengar a su padre y devolver a EE.UU. a lo más alto del hockey hielo 46 años después

Si ya es difícil que una sola persona llegue a la élite del deporte, la historia de la familia Tkachuk da para novela. Keith Tkachuk, padre de Matthew y Brady, fue uno de los mejores jugadores de Estados Unidos en el final del siglo XX y principios del XXI. Para conocer su impacto, podemos remarcar que fue el primer estadounidense en ganar el premio de máximo goleador de una temporada en la NHL (la mejor liga del mundo). Su carrera ya fue de absoluta leyenda, pero sus hijos quieren superarlo y ya van camino de ello.

Jugadores preseleccionados por Estados Unidos para los Juegos Olímpicos @NHL

Sin embargo, todos los éxitos individuales que cosechó (uno de los cuatro estadounidenses con más de 500 goles en la NHL), no se vieron refrendados en forma de títulos. Sin ninguna Stanley Cup (copa que recibe el ganador de la NHL) y con solo una medalla de plata en los JJOO de invierno de Salt Lake City 2002 tras cuatro participaciones, Keith ve ahora como sus dos hijos buscan completar lo que a él le faltó tachar de la lista.

Matthew Tkachuk, dos heroicas Stanley Cups y duda para estos JJOO Si por algo se caracteriza la familia Tkachuk es por su pasión, lucha y entrega, convirtiéndolos en personajes carismáticos que no solo marcan y asisten sobre el hielo. Matthew Tkachuk ha conseguido con los Florida Panthers dos Stanley Cups seguidas, pero la segunda tiene un mérito especial. El delantero estadounidense se perdió 25 partidos durante la temporada y convivió con el dolor todos los playoffs tras sufrir un desgarro en el aductor y una hernia deportiva en febrero. Matthew Tkachuk entrega una camiseta de Florida Panthers a Trump en la celebración de la Stanley Cup EFE Anotó 23 puntos (goles + asistencias) en 23 partidos de postemporada antes de levantar su segundo título consecutivo. Pero su sueño olímpico puede depender de ese esfuerzo. El atacante se sometió a una cirugía para tratar ese problema en verano y aún no ha vuelto al hielo, cuando faltan menos de dos meses para que empiecen los JJOO.

Brady Tkachuk, capitán general en Ottawa Matthew quiere ahora junto a su hermano menor Brady mejorar la medalla de plata olímpica que logró su padre Keith. Brady Tkachuk, capitán en Ottawa Senators a sus 26 años, es una demostración de que el físico y la brega pueden ir acompañados de calidad. Un goleador nato al que le falta lo mismo que su padre, dar un paso adelante con su equipo y jugar para ganar la Stanley Cup. Brady y Matthew Tkachuk tras la victoria del segundo en la Stanley Cup (Foto: Getty Images) Eliot J. Schechter Eliot J. Schechter/Getty Images También lesionado hasta finales de noviembre, ya acumula 17 puntos en los mismo choques esta campaña. Ambos jugadores saben que, de estar sanos, serán parte del equipo estadounidense en los JJOO de Milán-Cortina, ya que todas las selecciones fueron obligadas a realizar una preselección de seis jugadores durante el verano pasado, y tanto Matthew como Brady estaban en ella.