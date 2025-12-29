Los hermanos Tkachuk buscan vengar a su padre y devolver a EE.UU. a lo más alto del hockey hielo 46 años después
- Estados Unidos quiere lograr el 'sorpasso' ante Canadá para dar la vuelta a la rivalidad
- Los JJOO de Milán-Cortina, del 6 al 22 de febrero en RTVE
Si ya es difícil que una sola persona llegue a la élite del deporte, la historia de la familia Tkachuk da para novela. Keith Tkachuk, padre de Matthew y Brady, fue uno de los mejores jugadores de Estados Unidos en el final del siglo XX y principios del XXI. Para conocer su impacto, podemos remarcar que fue el primer estadounidense en ganar el premio de máximo goleador de una temporada en la NHL (la mejor liga del mundo). Su carrera ya fue de absoluta leyenda, pero sus hijos quieren superarlo y ya van camino de ello.
Sin embargo, todos los éxitos individuales que cosechó (uno de los cuatro estadounidenses con más de 500 goles en la NHL), no se vieron refrendados en forma de títulos. Sin ninguna Stanley Cup (copa que recibe el ganador de la NHL) y con solo una medalla de plata en los JJOO de invierno de Salt Lake City 2002 tras cuatro participaciones, Keith ve ahora como sus dos hijos buscan completar lo que a él le faltó tachar de la lista.
Matthew Tkachuk, dos heroicas Stanley Cups y duda para estos JJOO
Si por algo se caracteriza la familia Tkachuk es por su pasión, lucha y entrega, convirtiéndolos en personajes carismáticos que no solo marcan y asisten sobre el hielo. Matthew Tkachuk ha conseguido con los Florida Panthers dos Stanley Cups seguidas, pero la segunda tiene un mérito especial. El delantero estadounidense se perdió 25 partidos durante la temporada y convivió con el dolor todos los playoffs tras sufrir un desgarro en el aductor y una hernia deportiva en febrero.
Anotó 23 puntos (goles + asistencias) en 23 partidos de postemporada antes de levantar su segundo título consecutivo. Pero su sueño olímpico puede depender de ese esfuerzo. El atacante se sometió a una cirugía para tratar ese problema en verano y aún no ha vuelto al hielo, cuando faltan menos de dos meses para que empiecen los JJOO.
Brady Tkachuk, capitán general en Ottawa
Matthew quiere ahora junto a su hermano menor Brady mejorar la medalla de plata olímpica que logró su padre Keith. Brady Tkachuk, capitán en Ottawa Senators a sus 26 años, es una demostración de que el físico y la brega pueden ir acompañados de calidad. Un goleador nato al que le falta lo mismo que su padre, dar un paso adelante con su equipo y jugar para ganar la Stanley Cup.
También lesionado hasta finales de noviembre, ya acumula 17 puntos en los mismo choques esta campaña. Ambos jugadores saben que, de estar sanos, serán parte del equipo estadounidense en los JJOO de Milán-Cortina, ya que todas las selecciones fueron obligadas a realizar una preselección de seis jugadores durante el verano pasado, y tanto Matthew como Brady estaban en ella.
La vuelta de las grandes estrellas marca estos JJOO
Posiblemente estos JJOO se reciben con especial ganas tras dos ediciones sin ver a los mejores jugadores del mundo. La NHL, cuya temporada se disputa de septiembre a junio, no aportó jugadores en Pyeongchang y Pekín, pero sí lo hará en la cita italiana.
Una competición que llega un año después del '4 Nations Face Off', una competición entre Estados Unidos, Canadá, Suecia y Finlandia que acabó con una final entre los dos países americanos y que superó todas las expectativas a nivel televisivo y a nivel afición, pudiendo llegar casi a asemejarse a una final de un mundial. Canadá se impuso por 3-2 en la prórroga a Estados Unidos pero el partido dejó el sabor de boca de que los estadounidenses pueden pelear de tú a tú con los de la hoja de arce este 2026.
Casualmente, con el mismo marcador y de la misma forma, Canadá arrebató el sueño olímpico a Estados Unidos en Vancouver 2010. Un gol de Sidney Crosby en la prórroga de la final ponía el 3-2 con el que concluyó un partido histórico.
La longevidad de Crosby es otro tema aparte, ya que el canadiense también está en la lista preliminar para jugar en Milán. Canadá cuenta además, hoy por hoy, con el mejor jugador del mundo de forma indiscutida, Connor McDavid y (posiblemente) el segundo, Nathan MacKinnon. Sin embargo, Estados Unidos tiene armas más que suficiente para ganar, aunque no partan como los principales favoritos.
Así es el formato del hockey hielo en los JJOO de Milán-Cortina
Estos Juegos Olímpicos están marcados por la ausencia del equipo ruso, que sí compitió aunque sin bandera en 2022. Sin uno de los favoritos en liza, Estados Unidos y Canadá parecen los grandes candidatos, con Finlandia y Suecia como otras opciones para subir al podio.
Estos JJOO cuentan con la novedad de un cambio de dimensiones en la pista de hielo respecto a las habituales en la NHL, aunque no parece que vaya a ser determinante de cara al hockey que veamos en Italia.
Estos JJOO cuentan con tres grupos de cuatro equipos. Para cuartos de final se clasificarán de forma directa los ganadores de grupo y el mejor segundo, mientras que el resto irán a un 'playoff' para ver quién se mete en cuartos de final. Luego, eliminatorias a partido único.
En categoría femenina tan solo participan 10 equipos, donde hay dos grupos de cinco. Las cuatro mejores pasan a cuartos de final, donde ya se celebrarán eliminatorias del mismo formato que el torneo masculino.