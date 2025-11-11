Muere Clive Arrindell, el calvo de la Lotería, según ha desvelado un lotero de Murcia
- El fallecimiento se produjo en el verano de 2024, según confirma UK Theatre
- Su último papel fue una aparición en un episodio de la serie The Crown en 2016
El actor británico Clive Arrindell, que encarnó al calvo de la Lotería de Navidad durante siete años, se convirtió en un icono del sorteo extraordinario, pero su fallecimiento se produjo en el verano de 2024, sin apenas eco mediático.
Protagonista de los anuncios del sorteo entre 1998 y 2005, Arrindell era un actor consagrado de teatro y solía encarnar papeles de las obras de William Shakespeare. De hecho, la UK Theatre le rindió un homenaje en sus premios de 2024, en los que su nombre aparecía en la lista de personas fallecidas a las que se recordaba in memoriam.
Nacido en Londres en 1950, su último papel fue una aparición en un episodio de la serie de televisión The Crown en 2016. Un año antes había encarnado a un doctor en el mediometraje Camberwell Beauty.
A lo largo de su carrera, participó también en grandes producciones del cine de Hollywood como Cristóbal Colón: el descubrimiento, de 1992, en la que dio vida a Lord Guarco.
El adiós, en 2006
La misteriosa figura del calvo cuyo soplo repartía la fortuna se hizo tan conocida en España que fue objeto de múltiples parodias en programas de humor.
En 2006 el calvo de la lotería dice adiós al anuncio. El lema "Lotería de Navidad. Es lo que toca" y otros tópicos navideños como el turrón, copiosas comidas, reencuentros estuvieron presentes en este spot.
"Que la suerte te acompañe"
Durante los años 2000 y 2005, en los anuncios del sorteo extraordinario se repitió el mismo lema: "Cada Navidad, tus sueños juegan a la Lotería. ¡Que la suerte te acompañe!". Frase que acompañaba a un personaje misterioso que no pronunciaba ni una sola palabra.
Arridell se coló en los televisores desde 1998. Su abrigo negro, su soplo mágico envuelto en imágenes en blanco y negro y la música que acompañaba su imponente presencia todavía permanecen en el recuerdo de muchos espectadores. A continuación, puedes ver todos los spots que protagonizó:
El lotero de El Perolo
La muerte de Arridell ha trascendido gracias a Miguel Ángel Zapata, administrador de Loterías el Perolo de San Pedro del Pinatar en Murcia. Zapata intentó contactar con el actor para incluirlo en una ruta de la suerte, pero su sueño no podrá cumplirse, ya que el intérprete falleció en el verano del año pasado.
El lotero murciano confirmó la noticia del deceso a través de amigos del intérprete, y su objetivo es iniciar la segunda fase de su recorrido en el teatro de Londres donde habitualmente Arrindell ponía voz a los personajes del bardo de Stratford-upon-Avon.
Zapata ha apuntado a Efe que es un proyecto para rendirle homenaje junto a compañeros de profesión y, desde allí, continuar trazando un recorrido “hasta donde la suerte nos lleve”.
