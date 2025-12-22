Lotería de Navidad 2025, en directo el sorteo en vídeo | Arranca la cuenta atrás para conocer a los afortunados

Ha llegado el día. Un año más, la Lotería promete llenar los bolsillos de algunos. El Sorteo Extraordinario de Lotería 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. El deseado Gordo está dotado con 400.000 euros al décimo; el segundo premio, con 125.000 euros; el tercer premio, con 50.000 euros; los cuartos (hay dos), con 20.000 euros; y los quintos (hay ocho) 6.000 euros al décimo.

Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, 198 series, cinco más que en el año anterior. El sorteo se celebra en el Teatro Real de Madrid y es retransmitido en directo por TVE y RNE.