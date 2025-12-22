Lotería de Navidad 2025, en directo el sorteo en vídeo | Arranca la cuenta atrás para conocer a los afortunados
- El Sorteo Extraordinario de Lotería 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros
Ha llegado el día. Un año más, la Lotería promete llenar los bolsillos de algunos. El Sorteo Extraordinario de Lotería 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. El deseado Gordo está dotado con 400.000 euros al décimo; el segundo premio, con 125.000 euros; el tercer premio, con 50.000 euros; los cuartos (hay dos), con 20.000 euros; y los quintos (hay ocho) 6.000 euros al décimo.
Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, 198 series, cinco más que en el año anterior. El sorteo se celebra en el Teatro Real de Madrid y es retransmitido en directo por TVE y RNE.
En directo, Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y los premios
-
7:30
El Teatro Real abre la gran jornada de la Lotería de Navidad
Cada vez son más las personas que hacen cola en las inmediaciones del Teatro Real, aunque algunas de ellas, los seguidores más fieles, llevan ya varios días preparados para vivir una nueva jornada de ilusión. A las ocho abrirá sus puertas al público y media hora después se constituirá la mesa que autoriza el inicio del sorteo.
Tras la comprobación de bolas y bombos, comenzará el sorteo que mantiene intacta su liturgia y que cada año concentra la atención de buena parte del país, pendiente de la radio y la televisión y de los Niños de San Ildefonso cantando durante unas cuatro horas cada uno de los premios.
-
7:13
-
7:01
Recuerdos de una antigua niña de San Ildefonso: así cantó Leticia el Gordo en 1995
El 45.495 dejó hace 30 años una lluvia de millones, en pesetas, en Palma de Mallorca. El Gordo de la Lotería de Navidad de 1995 llegó acompañado de las voces de dos niñas de San Ildefonso, Raquel y Leticia, y supuso para esta última la culminación de un sueño.
Nuestro compañero Daniel Herrero ha querido rememorar junto Leticia aquel día, y, según asegura, "la última oportunidad" que tenía de cantar el premio principal.
-
6:44
La matemática de la Lotería de Navidad
Aunque parezca lo contrario, la estadística no es la gran compañera de aquellos que deciden participar en el Sorteo de Navidad. Y es que, desde una perspectiva estrictamente matemática, las probabilidades de perder el dinero invertido son mucho mayores que las de recuperarlo. Y mucho menos ya si queremos rascar un premio importante.
Samuel A. Pilar nos cuenta porqué la ilusión pesa más que la estadística en este reportaje.
-
6:28
Las otras 'Manolitas' de la Lotería de Navidad
Cinco años después del nacimiento de este tradicional sorteo, en 1812, solo dos mujeres regentaban administraciones de lotería en España, una en Barcelona y otra en Murcia. Han pasado más de 200 años y las mujeres mandan ahora en muchas de las más de 4.000 administraciones que hay en nuestro país.
Repasamos en este reportaje de nuestra compañera María Menéndez algunas de las generaciones de mujeres pioneras en el negocio lotero.
-
6:15
¿Cuál es la historia detrás de este famoso sorteo?
Fue, en Cádiz, un 18 de diciembre de 1812 donde empezó lo que hoy conocemos como Lotería de Navidad. Entonces un décimo costaba 40 reales y el gordo tenía un premio de 4.000 pesetas, que, por cierto, fue para el boleto 03604.
En seguida, el sorteo se trasladó a Madrid. Los que tardaron un poco más en llegar fueron los niños de San Ildefonso. No fue hasta 1971 cuando los niños del colegio cantaron El Gordo por primera vez. Desde entonces no han dejado de hacerlo.
-
6:00
El peculiar vocabulario de la Lotería de Navidad
El Gordo, la pedrea y los bombos pasan a formar parte del vocabulario popular a medida que, cada año, se acerca el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. También forman parte de esta tradición las tolvas, las liras, los paraguas y muchos otros términos propios de la jerga que acompaña al juego de la lotería.
El arraigo de este evento en España es tal que, en el año 2019, se incorporaron nueve palabras de este léxico al Diccionario de la Lengua Española, con la aprobación de las academias que componen la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).
Aquí te traemos un rápido repaso del abecedario del Sorteo para ponerte un poco al día.
-
5:58
El protagonismo del arte en los décimos
El cuadro que ilustra este año los décimos del sorteo de la Lotería es, como ocurre habitualmente, una estampa religiosa: La Natividad de la Virgen de Juan García de Miranda (1677-1749), un óleo sobre lienzo sin fecha cierta de ejecución, datado a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, que se encuentra en el Museo del Prado.
Nos lo cuenta aquí nuestra compañera Cristina Pérez.
-
5:57
Más de 2.700 millones en premios
Este año, la Lotería repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Podrás comprobar los números y premios de sus décimos y participaciones, introduciendo el número y el importe jugado aquí.
Estos son los premios mayores:
- Un primer premio (el Gordo) otorga 4.000.000 euros a cada serie del número ganador (400.000 euros al décimo).
- Un segundo premio adjudica 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo).
- Un tercer premio concede 500.000 euros a cada serie (50.000 euros al décimo).
- Dos cuartos premios, cada uno de los cuales otorga 200.000 euros por serie (20.000 euros al décimo).
- Ocho quintos premios, cada uno de los cuales reparte 60.000 euros por serie (6.000 euros al décimo).
Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, 198 series, cinco más que en el año anterior.
-
5:56
Arrancan los últimos preparativos en el Teatro Real de Madrid
Todo está ya listo en el Teatro Real en Madrid, donde se celebra el sorteo, que será retransmitido en directo por TVE, RNE y RTVE Play.
Así se ha preparado el Teatro: todos los elementos (los bombos, las tolvas, las liras, las trompetas…) están en su sitio. Faltan los niños de San Ildefonso que cantarán los premios. Los preparativos nos lo contaba, hace unos días, nuestro compañero Javier Villuendas.
El bombo grande es el que se llevará el protagonismo: en él se depositarán las 100.000 bolas con los números. Se fabricó en 2006 y está realizado en una aleación de latón y bronce, con una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilos. El diámetro de la esfera alcanza 1,58 m. El bombo pequeño, el de los premios, es de 1,60 de alto y pesa 450 kilos.
-
5:55
Buenos días. Ya ha llegado la jornada que muchos estaban esperando, y que forma parte también de las tradiciones navideñas: el Sorteo Extraordinario de la Lotería.
Les damos la bienvenida a este relato, en vivo y minuto a minuto, del desarrollo del sorteo, con todo lo que ocurra en el Teatro Real, todos los premios, y las reacciones de los premiados.