El tongo con las bolas de la Lotería de Navidad es un bulo, lo aclaró en 2019 Loterías y Apuestas del Estado

Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que denuncia un tongo en la Lotería de Navidad porque se ve cómo el operario que introduce las bolas en el bombo añade algo con la mano derecha. Es un bulo. El vídeo es de 2019 y Loterías y Apuestas del Estado aclaró entonces que se reintrodujo una bola que había caído “en el exterior”.

El vídeo fue difundido en Instagram el 24 de noviembre y ha recibido 31.210 ‘me gusta’ desde entonces. Lleva un rótulo que dice: “El tongo de la lotería, mirar su mano derecha todo el rato, esto fue el año pasado (sic)”. La grabación muestra a un operario introduciendo las bolas en el bombo, y cómo en un momento dado esa persona introduce también algo con su mano derecha.