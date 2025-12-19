El tongo con las bolas de la Lotería de Navidad es un bulo, lo aclaró en 2019 Loterías y Apuestas del Estado
Nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo que denuncia un tongo en la Lotería de Navidad porque se ve cómo el operario que introduce las bolas en el bombo añade algo con la mano derecha. Es un bulo. El vídeo es de 2019 y Loterías y Apuestas del Estado aclaró entonces que se reintrodujo una bola que había caído “en el exterior”.
El vídeo fue difundido en Instagram el 24 de noviembre y ha recibido 31.210 ‘me gusta’ desde entonces. Lleva un rótulo que dice: “El tongo de la lotería, mirar su mano derecha todo el rato, esto fue el año pasado (sic)”. La grabación muestra a un operario introduciendo las bolas en el bombo, y cómo en un momento dado esa persona introduce también algo con su mano derecha.
El vídeo es de 2019 y Loterías explicó que se introdujo una bola
Una búsqueda inversa de las capturas del vídeo nos muestra la misma imagen ampliamente difundida en 2019. Comprobamos que se corresponde con la emisión en directo del sorteo que ofreció RTVE el 22 de diciembre de ese año. En la imagen se aprecia cómo el encargado de introducir todas las bolas en el bombo añade algo con su mano derecha cuando inicia el proceso y las bolas empiezan a caer.
Este gesto empezó a circular en redes sociales y ya entonces se difundió que podía tratarse de un tongo. Loterías y Apuestas del Estado publicó en su cuenta de X un comunicado en el que explicaba que "una de las circunstancias previstas" en el sorteo es que una bola pueda "rebotar hacia el exterior” y que, en ese caso, “el protocolo establece que el operario responsable de la introducción de las bolas en el bombo debe proceder a su introducción manual en el mismo". "Esta circunstancia fue la acaecida en la mañana de hoy y que ha podido observarse en alguna de las imágenes del sorteo", concluía el comunicado. Así te contamos aquella anécdota en RTVE Noticias.
Es habitual que la Lotería de Navidad sea objeto de bulos y también suele aprovecharse para intentar que caigamos en estafas. En VerificaRTVE te hemos aportado una serie de recomendaciones para no caer en estafas relacionadas con la Lotería de Navidad. También ha circulado desinformación en redes sobre este sorteo que se celebra cada 22 de diciembre: por ejemplo, aclaramos que los niños que aparecen en esta imagen no son los que cantaban la Lotería de Navidad en 1990, sino que la foto corresponde a una campaña benéfica.