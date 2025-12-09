No son los niños que cantaron la Lotería de Navidad en 1990, es falso
En redes sociales se ha difundido una imagen de un grupo de niños uniformados, todos de piel blanca, y los presentan como si fueran los niños de San Ildefonso que cantaron la Lotería de Navidad en 1990. Es falso. La foto es de 2022 y corresponde a una campaña de la ONG Save the Children, denominada 'Números que tocan'. Los pequeños que aparecen en la instantánea no fueron los encargados de cantar el sorteo extraordinario.
Un mensaje publicado en la red social X el 8 de diciembre que suma 740.000 visualizaciones difunde una imagen de un grupo de niños con uniforme, ordenados en dos filas, y afirma que "así eran los niños de San Ildefonso en 1990". La publicación cita otro mensaje de El Mundo que incluye un vídeo sobre el ensayo del sorteo de la Lotería de Navidad de este año 2025, en el que se puede ver a niños con rasgos de diferentes etnias y color de piel explicando cómo se preparan para el evento.
La imagen difundida no es una fotografía de 1990, fue publicada en 2022 por la ONG Save the Children. Una búsqueda inversa de la imagen nos ofrece la misma fotografía utilizada por diversos medios de comunicación que citan esta información de la agencia Europa Press del 1 de diciembre de 2022. También puedes encontrar la fotografía en esta noticia de RTVE.es de ese mismo día.
Tanto la agencia como RTVE explican en sus respectivas noticias que la fotografía era parte de una campaña de la ONG Save the Children, denominada ‘Números que tocan’, del año 2022. La organización reunió a un grupo de niños para dar voz a la pobreza infantil mediante una canción que interpretan a coro. Pero no se trataba de los niños de la residencia-internado de San Ildefonso, que son los que cantan el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, sino de un grupo de chicos y chicas del Colegio Público San Ildefonso de Madrid. Los dos centros llevan el mismo nombre, pero el colegio público no tiene relación con el centro de los niños que cantan los premios del sorteo navideño.
En VerificaRTVE te hemos alertado recientemente de cómo se está utilizando la Navidad como gancho para extender el discurso de odio. Hemos analizado la narrativa desinformativa que alimenta la islamofobia a través de bulos, mensajes engañosos y contenidos descontextualizados que aseguran que la población musulmana quiere boicotear la Navidad.