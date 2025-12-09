No son los niños que cantaron la Lotería de Navidad en 1990, es falso

En redes sociales se ha difundido una imagen de un grupo de niños uniformados, todos de piel blanca, y los presentan como si fueran los niños de San Ildefonso que cantaron la Lotería de Navidad en 1990. Es falso. La foto es de 2022 y corresponde a una campaña de la ONG Save the Children, denominada 'Números que tocan'. Los pequeños que aparecen en la instantánea no fueron los encargados de cantar el sorteo extraordinario.

Un mensaje publicado en la red social X el 8 de diciembre que suma 740.000 visualizaciones difunde una imagen de un grupo de niños con uniforme, ordenados en dos filas, y afirma que "así eran los niños de San Ildefonso en 1990". La publicación cita otro mensaje de El Mundo que incluye un vídeo sobre el ensayo del sorteo de la Lotería de Navidad de este año 2025, en el que se puede ver a niños con rasgos de diferentes etnias y color de piel explicando cómo se preparan para el evento.