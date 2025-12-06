Los musulmanes, ¿contra la Navidad en Europa?: una campaña de bulos para alimentar la islamofobia

Desde hace unas semanas, hemos observado en redes sociales un repunte de mensajes que acusan a la población musulmana de boicotear la Navidad en Europa. Se trata de una narrativa desinformativa que alimenta la islamofobia a través de bulos, mensajes engañosos y contenidos descontextualizados. Desde Italia, hasta Alemania, pasando por el Reino Unido. Estos son solo algunos de los países sobre los que se han difundido falsedades de este tipo. En VerificaRTVE te contamos cómo se propagan los discursos islamófobos y cuáles son los bulos más frecuentes con la ayuda de asociaciones y expertos internacionales.

Acabar con las tradiciones cristianas e "imponer sus costumbres" Bharath Ganesh es investigador de la Universidad de Ámsterdam y lleva 12 años analizando la islamofobia en internet. Aprecia en sus estudios algunos patrones comunes, como mensajes que dicen que los musulmanes "se ofenden por la Navidad" y que, por tanto, "nunca más será permitida". Detecta que en países de habla inglesa se difunde que ya no se puede felicitar la Navidad porque es ofensivo. "He visto estas narrativas con frecuencia en Reino Unido, Estados Unidos y, al menos, en Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania", asegura Ganesh. "Las diferencias culturales", como en el caso de las tradiciones navideñas, "son utilizadas como arma por la extrema derecha para sugerir que todos los musulmanes son incompatibles con la cultura europea", concluye el experto de la Universidad de Ámsterdam. Sobre este asunto, recientemente hemos aclarado que este vídeo en el que enseñan a niños "a rezar a Alá" está creado con IA. Precisamente, en Reino Unido encontramos un bulo reciente relacionado con la teoría de que los musulmanes rompen con las tradiciones navideñas. Una publicación de X compartida más de 1.000 veces desde el 1 de diciembre difunde una imagen de un hombre vestido de Papá Noel detenido por tres agentes con mascarilla. "En el Reino Unido detienen a Santa Claus porque es 'provocativo' para los musulmanes", dice el mensaje. Es falso. Publicación de X que relaciona falsamente esta detención con los musulmanes VerificaRTVE Este hombre fue detenido en una protesta contra el confinamiento en 2020. Mediante una búsqueda inversa, encontramos la misma fotografía publicada en este artículo de la BBC del 28 de noviembre de 2020. La corporación británica cuenta que el movimiento Save Our Rights UK convocó una manifestación "sin mascarillas" en el centro de Londres, desafiando las medidas contra el coronavirus. El periódico The Guardian publicó que la Policía detuvo a 155 personas, incluido un hombre vestido de Papá Noel. Les acusaron de violar las regulaciones del coronavirus, agredir a un oficial de policía y posesión de drogas. Además, en VerificaRTVE ya te hemos desmentido que este vídeo, también grabado en Reino Unido, muestre a musulmanes "a la caza" de cristianos: es una contramanifestación ante una marcha contra la migración. En Italia también se han difundido vídeos descontextualizados sobre la población musulmana: este incendio de una iglesia no es actual, se produjo en 2023. Por otra parte, se difundió que los musulmanes iban a denunciar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las procesiones de Semana Santa, pero también es bulo. Y en la misma línea, en la Navidad de 2024 circuló en X que la Unión Europea y el papa Francisco habían pedido a los ciudadanos no felicitar la Navidad "para no ofender a los musulmanes". Es un bulo. La UE no ha impuesto la prohibición de felicitar la Navidad. Esta falsedad circula de forma recurrente desde 2021 tras la tergiversación de un documento interno propuesto por la entonces comisaria de Igualdad que no se adoptó y que fue retirado ese mismo año. Tampoco lo hizo el entonces pontífice.

"Una cultura de 'ellos contra nosotros'" para "difundir odio" Los bulos contra los musulmanes van más allá de la época navideña. Ganesh menciona como ejemplos la teoría de 'El Gran Reemplazo', según la cual los musulmanes planean la sustitución de los europeos, o los mensajes que "presentan a los musulmanes como agresores sexuales o violadores por su 'origen cultural'". "Creo que hay muchas teorías de la conspiración sobre los musulmanes, promueven una cultura de 'ellos contra nosotros' y se utilizan para difundir odio", explica Imran Awan, experto en islamofobia de la Universidad de Birmingham. A su juicio, estos mensajes "actúan como desencadenantes, avivan las tensiones contra las comunidades musulmanas y exacerban el odio y la violencia". "Internet puede actuar como una cámara de eco y permite la amplificación de algunas voces que promueven el odio. Diría que esto está sucediendo en todo el mundo", subraya este experto a VerificaRTVE. "Se han originado mensajes que lanzan la alarma indicando que nos vamos a quedar sin Navidad", coincide Mikel Mazkiaran, experto de SOS Racismo Guipúzcoa. Se trata de publicaciones que buscan "generar un clima de opinión contrario" a los musulmanes: "Esto cae en la islamofobia". Cree que es necesario diferenciar entre "un tipo de discurso que es específicamente islamófobo, que se mantiene a lo largo del tiempo, y uno que es reactivo ante determinados acontecimientos". En relación con este asunto, se ha difundido en redes sociales un vídeo de una protesta en Bruselas junto a mensajes en francés que lo presentan como "islamistas musulmanes" protestando contra la Navidad en la apertura del mercado de la capital belga. La publicación ha sido compartida más de 2.000 veces desde el 30 de noviembre. Es falso. Mensaje que difunde la falsa idea de que el vídeo muestra una manifestación contra la Navidad VerificaRTVE No es una protesta contra la Navidad en Bruselas, es una manifestación de apoyo a Palestina organizada por Ahrar Palestine. Se trata de un movimiento local que, según su página web, se dedica a crear conciencia y luchar colectivamente contra la ocupación y el genocidio. Las imágenes se registran en la Plaza de la Bolsa de Bruselas (50.8479373,4.3507844), lugar que ha ocupado regularmente este grupo en apoyo a Palestina durante los últimos dos años, tal y como indica el verificador Facta News.