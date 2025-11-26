No son musulmanes "a la caza" de cristianos en Reino Unido, es falso

Circula un vídeo en redes sociales de una multitud que marcha por una calle mientras gritan en árabe "Alá es el más grande" y lo presentan como si fueran musulmanes en las calles de Reino Unido que salen "a la caza" de cristianos británicos. Es falso. La grabación es de agosto de 2024 y corresponde a una contramanifestación en respuesta a una protesta contra la inmigración.

"Los invasores islámicos ‘importados’, están a la caza de cristianos británicos, con su grito de guerra "Allah Akbar", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en X desde el 23 de noviembre. La publicación adjunta una grabación de 19 segundos que muestra una multitud que recorre las calles de una ciudad gritando.