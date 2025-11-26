No son musulmanes "a la caza" de cristianos en Reino Unido, es falso
Circula un vídeo en redes sociales de una multitud que marcha por una calle mientras gritan en árabe "Alá es el más grande" y lo presentan como si fueran musulmanes en las calles de Reino Unido que salen "a la caza" de cristianos británicos. Es falso. La grabación es de agosto de 2024 y corresponde a una contramanifestación en respuesta a una protesta contra la inmigración.
"Los invasores islámicos ‘importados’, están a la caza de cristianos británicos, con su grito de guerra "Allah Akbar", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en X desde el 23 de noviembre. La publicación adjunta una grabación de 19 segundos que muestra una multitud que recorre las calles de una ciudad gritando.
La grabación es de 2024 y muestra una contramanifestación convocada ante una marcha contra los inmigrantes. A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos el origen del vídeo en una publicación del 4 de agosto de 2024 en X. "Bolton hoy. Los jóvenes musulmanes no permitirán que la extrema derecha tenga el espacio para amotinar, intimidar y atacar a sus comunidades", dice en inglés el mensaje que lo acompaña. Mediante una búsqueda por palabras clave ("Bolton" y "protesta") encontramos varias noticias que informan de una manifestación contra la inmigración en la ciudad británica de Bolton ese mismo día (1 y 2) y de enfrentamientos entre grupos rivales.
Los medios no hacen ninguna referencia a grupos de musulmanes "a la caza" de cristianos, sino de disturbios entre dos bandos contrarios. Según informa la BBC, ese día tuvo lugar una protesta contra la migración que comenzó pacíficamente a las afueras del Ayuntamiento de Bolton. Después, alrededor de 300 personas con máscaras y pasamontañas cargaron hacia el edificio. "Comenzaron a gritar ‘Allahu Akbar’ cuando llegaron a un lado del ayuntamiento, donde se había reunido un grupo aparte ondeando banderas de Inglaterra", reportan. Según relata la corporación británica, las autoridades separaron a los manifestantes en dos grupos: uno que ondeaba banderas de Inglaterra y el otro compuesto principalmente por hombres asiáticos. Hubo canticos racistas y lanzamiento de objetos y la jornada se saldó con 14 arrestos por alteración del orden público, posesión de armas o agresiones, según este medio.
Una semana de disturbios en Reino Unido
Esta protesta se enmarca en una serie de manifestaciones contra los migrantes que se produjeron en Reino Unido tras el asesinato de tres niñas en Southport en julio. En VerificaRTVE ya te aclaramos que el perpetrador del crimen era un joven originario de Gales, y no un "inmigrante musulmán" o un "solicitante de asilo", como se llegó a afirmar en redes sociales. Como respuesta a las manifestaciones, otros grupos se organizaron en protestas antifascistas que protagonizaron choques a lo largo del país. Desde que comenzaron el 30 de julio, las autoridades anunciaron más de 300 arrestos en Inglaterra e Irlanda del Norte.
