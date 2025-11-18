La Guardia Civil no ha detenido a un joven marroquí por violar a una menor en Algeciras, es un bulo

Circulan en redes sociales mensajes que afirman que la Guardia Civil ha detenido en Algeciras a un joven marroquí por la violación de una menor. Es un bulo. El Ayuntamiento de Algeciras desmiente que se haya producido este suceso y asegura que se trata de "una noticia falsa".

El mensaje difundido en X y compartido más de 4.000 veces desde el 15 de noviembre asegura que "la Guardia Civil detiene a un marroquí de 25 años por violar salvajemente a una niña de 13 años y cortarle los pezones con un cúter en Algeciras". En la imagen que acompaña la publicación, podemos ver cómo dos guardias civiles uniformados acompañan a un hombre joven detenido.

El Ayuntamiento desmiente que hayan violado a una menor recientemente en Algeciras El Ayuntamiento ha desmentido en su página web las publicaciones de redes sociales a través de un comunicado oficial. Asegura que "se trata de una noticia falsa" y aconseja a la población "no dar credibilidad a noticias sensacionalistas sin contrastarlas con agencias o medios de comunicación oficiales". En VerificaRTVE hemos hablado con la Guardia Civil de Algeciras, agentes a los que atribuyen la detención en redes, y nos asegura que no es suya la competencia. Aclara que la detención de una persona por un delito de estas características estaría a cargo de la Policía Nacional. No hay registros de una violación reciente en Algeciras. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda por palabras clave como "violación", "menor", "Algeciras" y "marroquí". No hemos encontrado referencias ni en prensa ni en fuentes oficiales que indiquen que haya habido una denuncia por violación de una menor en Algeciras ni una detención vinculada a estos hechos.