La Guardia Civil no ha detenido a un joven marroquí por violar a una menor en Algeciras, es un bulo
Circulan en redes sociales mensajes que afirman que la Guardia Civil ha detenido en Algeciras a un joven marroquí por la violación de una menor. Es un bulo. El Ayuntamiento de Algeciras desmiente que se haya producido este suceso y asegura que se trata de "una noticia falsa".
El mensaje difundido en X y compartido más de 4.000 veces desde el 15 de noviembre asegura que "la Guardia Civil detiene a un marroquí de 25 años por violar salvajemente a una niña de 13 años y cortarle los pezones con un cúter en Algeciras". En la imagen que acompaña la publicación, podemos ver cómo dos guardias civiles uniformados acompañan a un hombre joven detenido.
El Ayuntamiento desmiente que hayan violado a una menor recientemente en Algeciras
El Ayuntamiento ha desmentido en su página web las publicaciones de redes sociales a través de un comunicado oficial. Asegura que "se trata de una noticia falsa" y aconseja a la población "no dar credibilidad a noticias sensacionalistas sin contrastarlas con agencias o medios de comunicación oficiales".
En VerificaRTVE hemos hablado con la Guardia Civil de Algeciras, agentes a los que atribuyen la detención en redes, y nos asegura que no es suya la competencia. Aclara que la detención de una persona por un delito de estas características estaría a cargo de la Policía Nacional.
No hay registros de una violación reciente en Algeciras. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda por palabras clave como "violación", "menor", "Algeciras" y "marroquí". No hemos encontrado referencias ni en prensa ni en fuentes oficiales que indiquen que haya habido una denuncia por violación de una menor en Algeciras ni una detención vinculada a estos hechos.
Una imagen antigua para ilustrar el bulo
La fotografía de dos uniformados de la Guardia Civil con un detenido que adjunta el mensaje de redes es antigua. A través de una búsqueda inversa de la imagen utilizada en la publicación, comprobamos que corresponde a una detención que ocurrió hace once años en Cartagena.
En VerificaRTVE hemos desmontado otras falsedades, mensajes engañosos e invenciones sin pruebas que buscan extender el discurso de odio racista presentando a todos los migrantes como criminales. Te hemos aclarado que el asesino de un menor en Mocejón (Toledo) no era un menor migrante no acompañado. También te alertamos de las publicaciones que afirmaban falsamente que el agresor de tres menores en Reino Unido era un refugiado.