Bulos y desinformación sobre el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de Nueva York y se convierte en el primer musulmán en gobernar la mayor ciudad de Estados Unidos a sus 34 años. La elección del demócrata ha sido objeto de desinformación en redes sociales. Desde publicaciones que siembran dudas sobre su nacionalidad a la falsa promesa de vaciar las cárceles. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos los bulos que han circulado sobre Zohran Mamdani.

El alcalde no planea gastar 230 millones de dólares para renovar una tienda "de su primo" Una publicación de X, compartida más de 3.000 veces desde el 7 de noviembre, asegura en inglés que "Zohran Mamdani planea gastar 230 millones de dólares para comprar y renovar" una "vieja tienda de comestibles en ruinas en Brooklyn" que es "propiedad de su primo". Según este mismo mensaje, "un portavoz del Partido Republicano de Nueva York" ha declarado que Mamdani "está comprando un edificio que la ciudad no puede permitirse de su propia familia". La publicación adjunta un montaje fotográfico en el que se ve un inmueble y la cara del alcalde de Nueva York. Es falso. Mensaje que difunde el contenido de una cuenta parodia como si fuese real VerificaRTVE Este contenido no es real, procede de una cuenta satírica. Hemos realizado una búsqueda específica de las frases textuales de esta publicación y detectamos que el origen está en un perfil de Facebook llamado ‘American Last Line of Defense’ que difunde el mismo contenido el 6 de noviembre. La descripción de esta cuenta aclara que está "dedicada al troleo y la propaganda con fines lucrativos" y que "nada de lo que aparece en esta página es real". En la publicación original de Facebook, se observa un sello que indica en inglés que el contenido "no es real", una advertencia que en el mensaje de X ha sido eliminada. A través una búsqueda por palabras clave no encontramos ninguna referencia en declaraciones de Mamdani ni en ningún medio de comunicación que hable de renovar "una vieja tienda de comestibles en Brooklyn". Tampoco hay ningún resultado sobre las declaraciones del supuesto "portavoz del Partido Republicano".

Estos rezos no guardan relación con la victoria de Mamdani Circulan en redes sociales dos vídeos de gente rezando en la plaza neoyorquina de Times Square y los relacionan con la victoria de Zohan Mamdani en las elecciones locales. Una publicación de X muestra una grabación de 48 segundos con varios fragmentos en los que un hombre dirige una oración en árabe y en el mensaje que afirman: "Así amaneció el centro de Nueva York tras el triunfo de Zohran Mandami". Otra publicación de X, compartida más de 3.000 veces desde el 6 de noviembre, difunde otro vídeo de 17 segundos que muestra a gente rezando en el mismo lugar y añade: "No puedo creer que esto sea Times Square. ¿Cómo han llegado a este punto?". Estos vídeos no son actuales. Mensajes que difunden vídeos antiguos de rezos como actuales VerificaRTVE Estas imágenes no se han grabado tras la victoria de Mamdani. Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que el vídeo de 48 segundos circula en redes sociales desde hace 8 meses. La grabación corresponde a la celebración del rezo del Taraweeh, una oración nocturna y voluntaria del ramadán, celebrada en Times Square el 2 de marzo de 2025. Un perfil de YouTube compartió imágenes de esta oración el 3 de marzo. Puedes ver entre el minuto 22:55 y el 23:10 la misma escena grabada desde otro ángulo. Aparece la misma persona dirigiendo el rezo con un micrófono y, detrás de él, dos hombres se pasan una garrafa de agua. El vídeo de 17 segundos tampoco es actual: pertenece también al rezo del Taraweeh, pero del año anterior. Encontramos la misma secuencia difundida en YouTube el 12 de marzo de 2024 por una cuenta que la ubica en la Times Square y la relaciona con esta oración, que se había producido dos días antes, el 10 de marzo, según informaban medios estadounidenses como el Washington Post.

Mamdani no ha prometido "vaciar las cárceles" de Nueva York Una publicación de X compartida más de 7.000 veces desde el 5 de noviembre difunde un vídeo de 26 segundos en el que Zohran Mamdani pronuncia un discurso en inglés. En el mensaje que acompaña la grabación leemos: "El nuevo alcalde de Nueva York vaciará todas las cárceles de la ciudad y va a despenalizar los delitos 'menores' porque dice que 'la violencia es una construcción artificial". Es un bulo. Mensaje que difunde el bulo de que Mamdani ha prometido vaciar las cárceles VerificaRTVE Mamdani no promete despenalizar delitos menores ni "vaciar las cárceles" en este vídeo. La publicación le atribuye declaraciones que no ha pronunciado. Las imágenes que circulan en redes corresponden a un acto de 2021. Lo que el alcalde electo de Nueva York afirma la grabación es que "el término 'crimen violento' se usa incluso cuando las personas son acusadas de robo" y que "la violencia es una construcción artificial". El propio Mamdani compartió una versión más larga de esa intervención, de 59 segundos, en su perfil de Facebook el 6 de octubre de 2021, cuando era miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, pero no era candidato a la alcaldía. En ese acto, Mamdani protestaba contra el fallecimiento de 12 personas en 2021 en Rikers Island, un complejo de cárceles en una isla de Nueva York. En ningún momento de esa intervención promete vaciar las cárceles ni "despenalizar delitos menores". El ahora alcalde criticaba que se denomine "crimen violento" a un "robo de paquetes" pero no a lo que sucedía en las cárceles, al asesinato de esas 12 personas. «Así que la violencia es una construcción artificial. Tenemos que tener muy claro lo que está sucediendo aquí con estos fiscales de distrito. Eso es violencia, violencia del más alto grado", decía Mamdani en ese discurso. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas por palabras clave en medios de comunicación estadounidenses y en agencias de noticias internacionales y no hay registros de que el ganador de las elecciones locales haya hecho esta promesa en su campaña.

No hay pruebas de que Mamdani sea "yihadista" Otra de las acusaciones que se ha difundido en redes sociales es que el nuevo alcalde de Nueva York es un islamista radical. En este mensaje compartido más de 8.000 veces desde el 4 de noviembre, el senador republicano Ted Cruz asegura en inglés: "Parece fácil, Nueva York". Y añade una foto que presenta como una papeleta de votación en la que se puede elegir entre dos opciones: "un demócrata" o "un comunista yihadista, un defensor de Karl Marx y yihadista antiamericano literal". Otra publicación en X asegura en inglés que "Zohran Mamdani quiere convertir Nueva York en un paraíso musulmán donde los yihadistas estén al mando" y que "quiere que la ley sharía sea el principio rector". Es una invención sin pruebas. Mensaje que presenta sin pruebas a Zohran Mamdani como un yihadista VerificaRTVE Aunque Zohran Mamdani es de religión musulmana, no se ha definido como "yihadista" ni ha anunciado que quiera imponer la sharía, el nombre que recibe la ley islámica. A través de una búsqueda por las palabras clave "Mamdani" y "sharía" no encontramos ninguna declaración de Mamdani en la que defienda su imposición. El 29 de octubre, el candidato demócrata denunció que sus adversarios electorales le compararan "con extremistas violentos" y mintieran al señalar que su candidatura "busca quemar iglesias y destruir comunidades". También dijo no sentirse "cómodo apoyando a ningún estado que tenga una jerarquía de ciudadanía basada en la religión".