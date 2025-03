El certificado de nacimiento de Barack Obama no es fraudulento, es un bulo

En redes sociales difunden una fotografía de un certificado de nacimiento atribuido al expresidente de Estados Unidos Barack Obama y lo presentan como si se tratase de un documento fraudulento. Es un bulo recurrente que circula desde hace más de 15 años para asegurar que Obama no es estadounidense. El propio líder demócrata ha difundido en varias ocasiones su certificado de nacimiento, que pone de manifiesto que es originario de Hawái.

"Sale a la luz por fin lo que todos sabíamos, Obama fue una estafa, no podía ser presidente. Esto es oficial. Última Hora: ¡El certificado de nacimiento fraudulento de Obama expuesto!", dice un mensaje compartido más de 2.000 veces en la red social X. La publicación adjunta una imagen de un certificado de nacimiento atribuido al expresidente de Estados Unidos Barack Obama. En la misma red social detectamos otro perfil que difunde la misma idea en inglés: "Vaya, el hecho de que informen de esto es surrealista. El certificado de nacimiento fraudulento de Obama queda expuesto al mundo". Esta publicación, compartida más de 34.000 veces, adjunta un vídeo de 1 hora, 6 minutos y 35 segundos de duración que muestra una retransmisión de la cadena de televisión estadounidense FOX 10 de una rueda de prensa en la que intervienen varias personas. En ella leemos los siguientes rótulos en inglés: "Certificado de nacimiento de Obama" y "Directo: el sheriff Joe Arpaio ofrece una conferencia de prensa".

El certificado de nacimiento del expresidente Barack Obama difundido en redes sociales no es fraudulento. Se trata de un bulo que circula en Internet desde hace más de 15 años y que busca trasladar la falsa idea de que Obama no es originario de Hawái (EE.UU.). La imagen que adjunta uno de los mensajes de redes que difunde el bulo muestra el mismo certificado de nacimiento que publicó el propio líder demócrata en 2011 para hacer frente a los rumores que circulaban desde 2008, cuando se presentó por primera vez como candidato a la Casa Blanca. El verificador FactCheck.org comprobó la autenticidad del documento y confirmó con la entonces directora del Departamento de Salud de Hawái, la doctora Chiyome Fukino, que Obama nació en la ciudad de Honolulu.

El verificador Snopes también desmintió que el certificado de nacimiento de Barack Obama fuera falso y recogió declaraciones de la directora de Salud de Hawái, Loretta Fuddy, que lo ratifican: "Esperamos que la emisión de copias certificadas del certificado original de nacimiento del presidente Obama ponga fin a las numerosas investigaciones relacionadas con su nacimiento en Hawái". "He visto los registros originales archivados en el Departamento de Salud y doy fe de la autenticidad de las copias certificadas que el departamento proporcionó al presidente, que prueban aún más el hecho de que nació en Hawái", dijo entonces Fuddy a Snopes.

La rueda de prensa que comparten para difundir este bulo no es actual y no ofrece pruebas concluyentes de que el certificado de Obama sea "fraudulento". A través de una búsqueda inversa de imágenes, constatamos que la grabación que comparten en redes es una rueda de prensa que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2016. Según informó la agencia Associated Press, con esta conferencia se dio por finalizada la investigación dirigida por el aquel entonces sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, que no aportaba pruebas fehacientes de la supuesta falsificación del certificado de nacimiento del expresidente norteamericano.