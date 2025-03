Los bulos de Elon Musk y Donald Trump para desacreditar a la USAID desde la Casa Blanca

El responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense (DOGE), Elon Musk, ha admitido desde la Casa Blanca que no es cierto que la agencia USAID destinara 50 millones de dólares a comprar preservativos para Gaza, como él había difundido previamente en su red social X. A raíz de esta declaración del magnate en una comparecencia el 11 de febrero en el Despacho Oval, en VerificaRTVE desmontamos cinco falsedades difundidas por el dueño de X, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su portavoz en este primer mes de su segundo mandato presidencial.

El portal de gasto público estadounidense USA Spending muestra una subvención de 32.000 dólares concedida por el Departamento de Estado, no por la USAID , para "cubrir los gastos de producción de un cómic a medida, con un héroe LGBTQ+ como actor para abordar problemas sociales y de salud mental". El escritor David Lawrence ha explicado que él es el autor de uno de los cuatro cómics que componen el programa financiado con 32.000 dólares en su conjunto y ha asegurado que en los libros "no hay personajes transgénero ". "El protagonista es gay, no trans ", ha afirmado en otro mensaje en respuesta a las afirmaciones de la Casa Blanca.

Politico no ha recibido un pago de 8 millones de dólares en suscripciones contratadas por la USAID . Los datos de gasto oficiales señalan que esta agencia internacional ha destinado dos partidas por un valor conjunto de 42.000 dólares para pagar suscripciones de la revista E&E de Politico. La primera partida se eleva a 20.000 dólares abonados en 2023 y la segunda asciende a 22.000 dólares asignados en 2024 . En un comunicado, Politico ha asegurado que no ha recibido "ni un centavo" de financiación del Gobierno .

Mensaje que difunde una falsa inversión del Gobierno de EE.UU. A The New York Times VerificaRTVE

Elon Musk ha compartido en X un mensaje que dice que el Gobierno estadounidense ha pagado en los últimos cinco años "decenas de millones de dólares" al diario The New York Times y ha subrayado que es un medio "financiado por el Gobierno". Es falso .

5| El bulo de que la USAID pagó a famosos para apoyar a Zelenski

Elon Musk ha compartido en X un mensaje con un vídeo con el logotipo del medio digital E!News que sostiene que la USAID pagó a famosos estadounidenses como el actor Ben Stiller para que viajaran a Ucrania a apoyar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Es un bulo.

Mensaje que difunde el bulo de que la USAID ha financiado viajes a famosos para apoyar a Zelenski VerificaRTVE

Un portavoz del medio digital E!News ha asegurado a la agencia de noticias Reuters que "el vídeo no es auténtico y no tiene su origen en E! News". El actor Ben Stiller, que aparece mencionado en la grabación, ha negado que la USAID pagara su viaje a Ucrania: "Son mentiras que proceden de los medios rusos. Me financié por completo mi viaje humanitario a Ucrania. No hubo financiación de la USAID y, por supuesto, ningún pago de ningún tipo", ha subrayado.

La difusión de bulos y falsedades sobre la agencia de cooperación internacional estadounidense USAID por parte de Elon Musk, la Casa Blanca y Donald Trump llega en un momento en el que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige el también dueño de X está intentando cerrar este organismo federal.