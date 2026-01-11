Globos de Oro 2026: favoritos de una gala mutante y las opciones de 'Sirât'

Año nuevo, nuevos Globos de Oro. La temporada de premios en EE.UU. vuelve a su tradicional puesta de largo con los galardones de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood con unas cuántas incógnitas flotando. ¿Se impondrá el cine internacional al estadounidense? ¿El cine de las plataformas a los estudios? ¿Tiene Sirât, de Oliver Laxe, opciones de ser protagonista de la gala? ¿Será un espéctaculo televisivo digerible?

La edición 83 de los premios se celebra en Los Ángeles el domingo 11 de enero, unos galardones que, tras los escándalos pasados que casi los aniquilan, se han topado en su convalecencia con la crisis de las galas cinematográficas, que afrontan una doble caída: la de la audiencia de la televisión generalista y la del público en las salas.

Con todo, los Globos siguen siendo una marca consolidada y es la ceremonia más importante de cine tras los Oscar en EE.UU., caracterizados por su notable afluencia de estrellas en su alfombra roja, y por su, normalmente, tono distendido.

La cómica Nikki Glaser repite como presentadora de la gala. En 2025 abrió su monólogo con “bienvenidos a los Globos de Oro, la gran noche del Ozempic”. Azotar un poco a Hollywood es la tradición de los Globos, y el avispero está revuelto con la compra del histórico estudio Warner por parte de Netflix. En cambio, las referencias políticas han caído en desuso, aunque la volcánica actualidad internacional y doméstica casi obliga a mencionar a Donald Trump, uno de los mayores haters de Hollywood por otro lado.

Una batalla tras otra: la hora de Paul Thomas Anderson Todo apunta a que 2026 es el año de premiar a Paul Thomas Anderson y Una batalla tras otra. Al cineasta estadounidense le faltaba rubricar su prestigio con galardones en su país (casi una tradición que ya sufrieron en su momento Martin Scorsese o los hermanos Coen) y su hora parece haber llegado con su heterodoxa sátira política de acción protagonizada por Leonardo DiCaprio. 'Una batalla tras otra', la llamada a la acción (y una joya del cine de acción) de Paul Thomas Anderson Gorka Zubizarreta Una batalla tras otra encabeza las nominaciones y es favorita en comedia y dirección. Más ajustada es la categoría a mejor drama, donde destaca una fuerte presencia del cine internacional: Un simple accidente, de Jafar Panahi; El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; y Valor sentimental, de Joachim Trier. Jafar Panahi, de la disidencia iraní y la cárcel al Oscar: "Si tuviera miedo nunca habría hecho cine" ESTEBAN RAMÓN Esa nutrida presencia internacional en mejor drama aleja las posibilidades de Sirât la parábola desértica de Oliver Laxe, nominada a Mejor película en habla no inglesa y también a Mejor banda sonora por el tecno atmosférico del compositor francés Kangding Ray De hecho, tanto Panahi (Un simple accidente) como Trier (Valor sentimental) están nominados en dirección o guion, lo que apunta a que una de sus películas debería ganar la categoría internacional. Solo la fuerte competencia, donde se suma El agente secreto y La voz de Hind, podría repartir tanto los votos que cualquiera, también Sirāt pudiera dar la sorpresa. Los Globos de Oro, por supuesto, no son solo cine y The White Lotus encabeza, con 6, las nominaciones de series, por encima del fenómeno Adolescencia, y de Separación y Solo asesinatos en el edificio tienen cuatro cada una. Los galardones, en otro intento de agarrarse a su tiempo, estrenan una nueva categoría, Mejor podcast, lo que no deja de ser un reconocimiento al entretenimiento periodístico en unos premios audiovisuales que ni siquiera tienen categoría de 'mejor documental'.

NOMINADOS DE LOS GLOBOS DE ORO 2026

Cine: Mejor película - Drama: Frankenstein, de Guillermo del Toro

Hamnet, de Chloé Zhao

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler Mejor Película - Musical o Comedia: Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No hay otra opción, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague', de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson Mejor Película de animación: Arco

Demon Slayer

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2 Logro cinematográfico y de taquilla: Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Las guerreras k-pop

Misión: Imposible - Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte II

Zootrópolis 2 Mejor película - En idioma no inglés Un accidente simple

No Other Choice

El agente secreto

Valor sentimental

Sirāt

La voz de Hind Mejor Actuación de una actriz en una película - Drama Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Valor sentimental

Julia Roberts - Caza de brujas

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby Mejor Actuación de un actor en una película - Drama Joel Edgerton - Sueños de trenes

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Los pecadores

Wagner Moura - El agente secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere Mejor Actuación de una actriz en una película - Musical o Comedia Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo por Wicked: Parte II

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

Emma Stone por Bugonia Mejor Actuación de un actor en una película - Musical o Comedia Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-hun - No hay otra opción

Jesse Plemons - Bugonia Mejor Actuación de una actriz en un papel secundario en cualquier película Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Valor sentimental

Ariana Grande – Wicked: Parte II

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – Una batalla tras otra Mejor Actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película Benicio del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Una batalla tras otra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Valor sentimental Mejor Director Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – Un accidente simple

Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao – Hamnet Mejor Guion Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Ronald Bronstein & Josh Safdie – Marty Supreme

Ryan Coogler – Los pecadores

Jafar Panahi – Un accidente simple

Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell – Hamnet Mejor Banda sonora original Alexandre Desplat por Frankenstein

Ludwig Göransson por Los pecadores

Jonny Greenwood por Una batalla tras otra

Kangding Ray por Sirat

Max Richter por Hamnet

Hans Zimmer por F1: La película Mejor Canción original "Dream as One" de Avatar: Fuego y ceniza

"Golden" de Las guerreras k-pop

"I Lied to You" de Los pecadores

"No Place Like Home" de Wicked: Parte II

"The Girl in the Bubble" de Wicked: Parte II

"Train Dreams" de Sueños de trenes